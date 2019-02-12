В Кашкадарье представили новые туристические маршруты

В этом году в области планируется провести несколько фестивалей, в числе которых "Маком" и "Анор".

ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. В Кашкадарьинской области прошел инфотур для представителей СМИ и туристических агентств республики, сообщается на портале uzbekistan.travel. Участникам презентовали новые направления и маршруты, а также рассказали, как Шахрисабз превратится в город фестивалей.

"Новые маршруты были представлены в едином проекте "Три звена", отражающем три основных туристических направления, развивающихся в Кашкадарье: "Горы Гиссара", "Роза пустыни", "Оазис", — говорится в публикации. Направления включают разные виды туризма ­— в частности, экстремальный, горный, паломнический, этнический, экологический, деловой.

Участникам инфотура показали этно-деревни "Ғилон" и "Кўл", пещеры "Муканна" и "Амир Темур", водопады "Сувтушар" и "Байтал думи", эко-места в овраге "Мунаввара" и "Қалъаи-Шерон", паломнические места "Хазрати Башир" и "Ҳазрати Султон Ота", "Резиденция Александра Македонского" в Дехканабадском районе, юртовые лагеря и дома отдыха.

Представляя концепцию "Шахрисабз — город фестивалей", сотрудники департамента по туризму Кашкадарьинской области рассказали о запланированных на этот год мероприятиях, среди которых международные и республиканские фестивали "Маком", "Анор", "Национальные платья народов мира", "Горы Гиссара", Shahrisabz Music Dance, а также семинар, посвященный наследию Амира Темура и истории ученых Кеша, театральные постановки, национальные игры "Улок-купкари" и соревнования по кураш — это вид единоборств, появившийся в Узбекистане около 3,5 тысячи лет назад.