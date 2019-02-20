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Страны мира. Таиланд

Сколько денег узбекистанцы спустили на отдых в Таиланде

© Sputnik / Виталий Аньков
Туризм
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Почти 18 тысяч узбекистанцев посетили Таиланд в прошлом году.

ТАШКЕНТ, 20 фев - Sputnik. В 2018 году узбекистанцы потратили почти 78 миллионов долларов во время поездок в Таиланд. Об этом пишет Podrobno.uz со ссылкой на данные Иммиграционной службы этой страны.

Этот показатель на четыре процента выше по сравнению с 2017 годом.

Всего в прошлом году Таиланд посетили 17 953 гражданина Узбекистана.

Напомним, в ноябре-декабре 2018 года власти Таиланда отменяли визовой сбор по прибытии для граждан Узбекистана, что способствовало росту числа туристов. В текущем году Таиланд также отменил на несколько месяцев визовый сбор по прибытии, до 31 января 2019 года.

Как сообщили в Туристическом управлении Таиланда, в 2019 году страна намерена увеличить турпоток за счет продвижения активного, семейного и оздоровительного отдыха.

Теги:
Узбекистан, Туризм, Таиланд



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