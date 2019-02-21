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Узбекистан стал "самым быстро развивающимся туристическим направлением"

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Туризм
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Теперь в 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.

ТАШКЕНТ, 21 фев - Sputnik. Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards, чья церемония вручения наград прошла 21 февраля, сообщает Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма.

Узбекистан был объявлен победителем в номинации "Самое быстро развивающееся туристическое направление".

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В ходе голосования республика смогла опередить Иран благодаря богатому культурно-историческому наследию Самарканда, Бухары и Хивы, а также предпринимаемым мерам по развитию туристического рынка.

Кстати, теперь в 2020 году Узбекистан может претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.

Победители отбирались путем опроса читателей журнала по таким номинациям, как "Самая популярная для посещения страна", "Самое быстро развивающееся туристическое направление", "Самый популярный город для туристов", "Лучшая авиакомпания" и "Лучший туроператор".

Теги:
рейтинг, Великобритания, Великобритания, Узбекистан, Узбекистан, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, Туризм



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