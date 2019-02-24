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Узбекистан включили в ТОП-5 лучших стран СНГ для экскурсионного отдыха

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
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Рейтинг составлен по данным исследования рынка экскурсионных туров и интернет-опроса.

ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Узбекистан вошел в рейтинг стран СНГ, где стоит провести экскурсионный отдых, передает аналитическое агентство "ТурСтат".

По информации агентства, экскурсионный туризм в странах СНГ составляет более трех миллионов экскурсионных поездок и туров в год.

Архитектурный комплекс Ичан-Кала в Хиве. Вид с обзорной площадки
Sputnik / Мария Науменко
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Туры могут состоять из культурно-познавательной программы и экскурсий с гидами.

Чаще всего туристы предпочитают ездить на экскурсии в Беларусь (27 процентов), на втором месте находится Казахстан (22 процента), замыкает тройку лидеров Азербайджан (16 процентов).

Узбекистан остановился на четвертой строчке. Пятое место досталось Армении.

В "ТурСтате" уточнили, что семидневный экскурсионный тур в страны СНГ обойдется путешественникам от 500 до тысячи долларов.

Теги:
Узбекистан, туристы, Туризм



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