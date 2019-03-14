В Узбекистан — как к себе домой: чего хочет российский турист

Туроператоры приглашают россиян поехать в Узбекистан на велосипедное ралли, в путешествие с ученым-ботаником и просто погреться на солнце.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Россиян знакомят с Узбекистаном на международной туристической выставке MITT-2019. Она проходит с 12 по 14 марта в Москве. Туроператоры рассказали Sputnik Узбекистан о том, почему Бухара популярнее Хивы и чем местные жители помогают бизнесменам, а сами туристы — наоборот, мешают.

Как на ралли

Узбекский стенд оказался в одном ряду с соседями по Центральной Азии — стендами Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Под вывеской Uzbekistan собрались туроператоры-конкуренты, но они не конфликтуют, а улыбаются: "Россия большая, всем хватит".

Любители активного отдыха могут отправиться по всему Узбекистану в велотур. Узбекская компания предоставляет велосипеды и каски, за туристами на всем пути следует "страховочная" машина, как на настоящем ралли. На выбор предлагается три маршрута — для новичков, любителей и профи. По словам представительницы фирмы, спрос на такой велосипедный отдых подняли французы, а россияне пока предпочитают стандартные экскурсии.

Еще одно уникальное туристическое предложение от той же компании — ботанические туры. В период весеннего цветения туристы могут проехать по самым живописным южным уголкам Узбекистана — Чимганским горам, Сурханскому и Зааминскому заповедникам вместе с ученым-ботаником, чтобы не только насладиться природой, но и получить точные сведения о ней.

Язык до Бухары доведет

Узбекские туроператоры готовы проводить как индивидуальные туры для одного гостя, так и выезды для компании на сто двадцать человек. Правда, самостоятельность россиян им часто "мешает":

"Российский турист — очень независимый. Ему не нужна виза на въезд, он приезжает в Узбекистан как к себе домой и может сам путешествовать по стране, благо русский язык у нас все знают. В итоге доля российских туристов в нашей компании не такая большая. Но нам хватает", — сообщает представительница фирмы.

Самые популярные города у туристов из России — Бухара и Самарканд. Немногие решаются отправиться оттуда в Хиву — из Бухары туда добираться 450 километров, и на переезд может уйти целый день. Ташкент менее популярен, потому что исторической архитектуры в нем не так уж много.

Любовь к гостям в крови

Есть компании, которые работают на российском рынке уже восемь лет. За это время многое изменилось.

"Раньше к нам чаще всего приезжали одиночки-специалисты — археологи, геологи. Сейчас туризм стал массовым, к нам едут все — от студентов до представителей старшего поколения. Едут бывшие сограждане — посмотреть, как изменились родные места, и уезжают обычно приятно удивленные. Часто приезжают повторно — за один раз не удается все посмотреть", - рассказывает сотрудница одной из таких компаний-ветеранов.

Сами местные жители невольно помогают туроператорам: "Узбекистан традиционно ассоциируется с теплом, фруктами. Сейчас март, а у нас уже +17, все цветет. В первую очередь к нам едут за теплом — во всех смыслах этого слова. Любому туристу рады, в каждом доме вас готовы пригласить на чашку чая, это в крови у нашего народа".