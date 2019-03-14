22:20 14 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Актер Юрий Стоянов

Юрий Стоянов стал послом туристического бренда Узбекистана

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Туризм
Получить короткую ссылку
19020

В Посольстве Узбекистана в России представили посла туристического бренда этой республики. Им стал известный российский актер и режиссер Юрий Стоянов.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Народный артист России, актер, режиссер Юрий Стоянов стал послом туристического бренда Узбекистана в РФ, сообщает корреспондент Sputnik.

Представление нового посла состоялось в посольстве республики в Москве.

Об идее привлечения туристов через общественных деятелей в разных странах было объявлено еще в середине прошлого года, однако с кандидатурой определились только сейчас.

Юрий Стоянов — не случайный человек для Узбекистана. Его мама Евгения Леонидовна среди миллионов советских граждан была эвакуирована во время Великой Отечественной войны в Ташкент. Сам артист признался, что благодарен этому городу, спасшему его маму от гибели. Летом 2018 года Стоянов выступал в узбекской столице с большим концертом, а также посетил места, где жила и работала его мама.

Выступая с ответным словом, артист поблагодарил за оказанное ему доверие и призвал "ценить друзей".

"Партнеров у нас очень много, но давайте ценить друзей. Я видел сборник, где перечислены 10 причин, почему стоит посетить Узбекистан, а главная там не указана. Надо приезжать туда к друзья, не просто в гости, а именно к друзьям. Это уникальное качество узбекского народа - не просто здравствуй и до свидания, а искренняя забота по отношению к гостю", — подчеркнул Стоянов, напомнив о своей личной семейной связи с этой страной.

П/к, посвященная проекту Кино на сцене
© Sputnik / Виталий Белоусов
Юрий Стоянов: моя семья в моральном долгу перед Узбекистаном
В рамках мероприятия в дипмиссии Узбекистана посол республики Ботиржон Асадов также рассказал о последних тенденциях в сфере развития туризма, в том числе о либерализации визового порядка для иностранных граждан.

Кроме того, журналистам и представителям туристического бизнеса презентовали новое мобильное приложение TopTripTrip Uzbekistan, которое поможет гостям республики больше узнать о достопримечательностях и о популярных маршрутах.

Теги:
Туризм, Узбекистан, Юрий Стоянов



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Роман Абрамович
Сезон охоты: самые богатые холостяки России
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
Эктор Купер: технологии никогда не заменят в футболе живое общение
Богатые и знаменитые: рейтинг личного капитала звезд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054