Известный модельер Риту Бери стала послом туризма Узбекистана в Индии

Наряды, созданные Риту Бери, носят многие звезды, в том числе Николь Кидман, Летиция Каста, Мадхури Дикшит.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Модельер, основатель собственного бренда Риту Бери стала послом туризма Узбекистана в Индии, об этом стало известно по итогам фестиваля узбекской музыки и моды, прошедшего в Дели.

Как отметили в пресс-службе Госкомтуризма республики, Риту Бери часто называют индийской принцессой моды и первой леди индийской моды. Она является первым индийским дизайнером, чьи творения представлены в Париже. Наряды от Риту Бери носят многие звезды, в том числе Николь Кидман, Летиция Каста, Мадхури Дикшит.

На фестивале в Дели Риту Бери представила коллекцию, которую подготовила специально для этого мероприятия.

Модельер поблагодарила Госкомтуризма Узбекистана за "высокое доверие" и пообещала, что приложит все усилия для продвижения культуры и туристического потенциала страны в Индии.

"Хочу особо отметить, что Индию и Узбекистан связывают общность культуры и искусства. Между нашими странами исторически сложились тесные дружеские отношения. Мне выпала большая честь выступать в качестве соорганизатора узбекско-индийского показа мод", — сказала Бери.

По ее мнению, проведение культурных мероприятий такого рода способствует еще большему сближению народов двух стран.

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Напомним, на Tashkent Fashion Week в ноябре прошлого года состоялась встреча первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой (Хошимовой) и Риту Бери. Модельер с восторгом отозвалась о вкусе супруги президента республики и выложила в Instagram совместную фотографию.