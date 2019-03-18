Известный модельер Риту Бери стала послом туризма Узбекистана в Индии

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Модельер, основатель собственного бренда Риту Бери стала послом туризма Узбекистана в Индии, об этом стало известно по итогам фестиваля узбекской музыки и моды, прошедшего в Дели.
Как отметили в пресс-службе Госкомтуризма республики, Риту Бери часто называют индийской принцессой моды и первой леди индийской моды. Она является первым индийским дизайнером, чьи творения представлены в Париже. Наряды от Риту Бери носят многие звезды, в том числе Николь Кидман, Летиция Каста, Мадхури Дикшит.
На фестивале в Дели Риту Бери представила коллекцию, которую подготовила специально для этого мероприятия.
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I love Uzbekistan I love Khadi #Repost @rituberidesigns with @get_repost ・・・ Ritu Beri, @rituberi the first Indian to be appointed as the Culture and Tourism Ambassador of Uzbekistan in India by the Ministry of Tourism of Uzbekistan. @uzbekembassy H.E. Ambassador @farhodarziev . . For this event, Ritu Beri created a fusion fashion line using India’s Khadi and Uzbekistan’s Ikat. Bags by @jasbirgillbags #KVIC. . . News18 writes about Ms. Beri’s big achievement. . https://www.news18.com/news/lifestyle/designer-ritu-beri-becomes-first-indian-to-be-appointed-as-cultural-tourism-ambassador-of-uzbekistan-in-india-2069357.html. . #India #Uzbekistan #CulturalTies #RituBeri #IndianCultureAndTourism #ambassadortouzbekistan
Модельер поблагодарила Госкомтуризма Узбекистана за "высокое доверие" и пообещала, что приложит все усилия для продвижения культуры и туристического потенциала страны в Индии.
"Хочу особо отметить, что Индию и Узбекистан связывают общность культуры и искусства. Между нашими странами исторически сложились тесные дружеские отношения. Мне выпала большая честь выступать в качестве соорганизатора узбекско-индийского показа мод", — сказала Бери.
По ее мнению, проведение культурных мероприятий такого рода способствует еще большему сближению народов двух стран.
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Напомним, на Tashkent Fashion Week в ноябре прошлого года состоялась встреча первой леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёевой (Хошимовой) и Риту Бери. Модельер с восторгом отозвалась о вкусе супруги президента республики и выложила в Instagram совместную фотографию.