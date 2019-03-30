Тревел-фотограф Воскресенский: пытаюсь ломать стереотипы об Узбекистане

Он отметил, что часто люди имеют ошибочное представление о республике.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Тревел-блогер и фотограф Илия Воскресенский рассказал в интервью РИА Новости, что интересного можно увидеть в Узбекистане.

"В Узбекистане периодически бываю и пытаюсь ломать стереотипы об этой стране. Часто думают, что, кроме пустыни и верблюдов, там ничего интересного нет. На самом деле в Узбекистане очень разнообразная природа — чего только стоят высокие горы, часть Тянь-Шаня, и потрясающие горные озера", - сказал Воскресенский.

Фотограф родился в Узбекистане, прожил там девятнадцать лет. В ближайшее время он собирается вместе с семьей вновь навестить свою родину.