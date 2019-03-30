Тревел-фотограф Воскресенский: пытаюсь ломать стереотипы об Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Тревел-блогер и фотограф Илия Воскресенский рассказал в интервью РИА Новости, что интересного можно увидеть в Узбекистане.
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Кто, что знает про Узбекистан? А кто там был? У очень многих о стране складывается впечатление по приезжим гастарбайтерам, которые зачастую плохо понимают по русски, ужасно водят машины, бывают даже не приятно пахнут😬 но представьте, для примера, вы живете в другой стране, ничего не знаете о России, кроме русских гастарбайтеров из деревень и мелких городов, которые работают на стройке, таксистами и на кассе, как вам будет впечатление о России?😆 Давайте в комментах, те кто был в Узбекистане, вдохновим своими впечатлениями не знающих или мечтающих на путешествие в эти места!? *Недавно даже мой друг, заядлый Северянин, @alex.mazurov, выдал: «слушай, я хочу в Узбекистан съездить!»
"В Узбекистане периодически бываю и пытаюсь ломать стереотипы об этой стране. Часто думают, что, кроме пустыни и верблюдов, там ничего интересного нет. На самом деле в Узбекистане очень разнообразная природа — чего только стоят высокие горы, часть Тянь-Шаня, и потрясающие горные озера", - сказал Воскресенский.
Фотограф родился в Узбекистане, прожил там девятнадцать лет. В ближайшее время он собирается вместе с семьей вновь навестить свою родину.