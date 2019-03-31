Куда поехать без визы: сколько стран могут посетить узбекистанцы

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Паспорт гражданина Узбекистана расположился на 81 месте из 199 в новом исследовании международной консалтинговой компании Henley&Partners - Индексе паспортов 2019 года.
Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом, Узбекистан сохранил свою позицию.
Таджикистан также расположился на 81 месте. Казахстан занял 65-е место, Кыргызстан — 76-е.
Россияне могут без виз посетить 118 стран, что соответствует 47-му месту.
Лидируют в рейтинге Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран без виз могут посещать 189 стран мира.
Худшие показатели у Ирака и Афганистана, для чьих граждан упрощенный или безвизовый режим действуют только в 30 странах.