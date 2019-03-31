Куда поехать без визы: сколько стран могут посетить узбекистанцы

Грузия улучшила свои позиции в Индексе паспортов 2019 года на две позиции

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Паспорт гражданина Узбекистана расположился на 81 месте из 199 в новом исследовании международной консалтинговой компании Henley&Partners - Индексе паспортов 2019 года.

Таким образом, по сравнению с предыдущим отчетом, Узбекистан сохранил свою позицию.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Оформить визу в Узбекистан по упрощенной схеме смогут граждане еще трех стран

На сегодняшний день граждане республики могут воспользоваться безвизовым или упрощенным режимом при поездках в 58 стран мира. Таким образом, количество стран, которые узбекистанцы могут посетить без визы, выросло по сравнению с прошлым годом на 4, но позиция в рейтинге осталась прежней.

Таджикистан также расположился на 81 месте. Казахстан занял 65-е место, Кыргызстан — 76-е.

Россияне могут без виз посетить 118 стран, что соответствует 47-му месту.

Лидируют в рейтинге Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран без виз могут посещать 189 стран мира.

Худшие показатели у Ирака и Афганистана, для чьих граждан упрощенный или безвизовый режим действуют только в 30 странах.