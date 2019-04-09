Как туристки в Ташкенте спросили прохожего про кафе: история восхитила Сеть

Мужчина в костюме, проявивший истинно узбекское гостеприимство по отношению к девушкам из Казахстана, которые искали в Ташкенте кафе с национальной кухней, оказался не просто прохожим.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Журналист из Казахстана Данара Курманова рассказала на свой странице в Facebook, как столкнулась в Ташкенте с настоящим узбекским гостеприимством.

По словам девушки, они вместе с другими туристами искали, где бы поесть узбекской еды в центре Ташкента, но то попадались рестораны японской, китайской, корейской, итальянской или русской кухни, то им заявляли, что плов и манты уже закончились.

"Оказывается, плов в Узбекистане принято есть с половины двенадцатого до двух часов дня, позже его просто-напросто не готовят! В отчаянии выйдя из третьего ресторана, в котором нашей честной компании могли дать только пиццу, я предложила поступить так. Подойти к первому встречному и спросить: где можно нормально, основательно, по-узбекски пообедать? Местные наверняка должны знать, думала я. В конце концов, плов - это главный узбекский бренд. Приехать первый раз в жизни в Ташкент и заказать пиццу - просто преступление!", - поделилась девушка.

В итоге решено было обратиться за советом к двум мужчинам интеллигентного вида в костюмах и галстуках. Мужчины не просто посоветовали уютное место с национальной кухней, а поймали такси, посадили в него туристов и, более того, заплатили за них со словами "Вы в нашей стране гости. Мы должны были так сделать. А вы однажды встретите у себя узбеков и тоже хорошо отнесетесь к ним!".

По словам журналистки, спустя какое-то время между ними и таксистом произошел следующий диалог:

- Извините, а вы откуда хокима знаете?

- Кого?

- Хокима. Ну, Бахтиера.

- ???

- Да мэра, так сказать, нашего. Его помощник вас в такси это посадил, а он с вами стоял, разговаривал.

- Так стоп, - сказала я. - Это был мэр?

- Хоким Яккасарайского района, - уточнил таксист. - А вы не знали, что ли? Вы же у здания хокимията стояли сейчас.

- Нет, мы у него решили про ресторан спросить.

- Правда? - рассмеялся водитель. - Ну дает Бахтиер. Хороший он, молодой, а уже хоким. Сам на такси никогда не ездит. Только на автобусе.

© Sputnik / Лев Рыжков В Узбекистан — как к себе домой: чего хочет российский турист

Девушка призвала других пользователей соцсетей активно делиться этим постом.

"Мы привыкли восхищаться иностранными политиками, которые ведут себя как обычные люди, а таковые есть и у нас. И дело не в долларе, который Бахтиер Шамуратов заплатил за наше такси (да, такси в Ташкенте до смешного дешевое). Дело в том, что этот человек не ходил с охраной, не отмахивался от нас, не говорил, что он - хоким, а просто по-человечески помог. Именно такие чиновники - лучшие пиарщики своей страны. Теперь я уверена, что приеду в Ташкент ещё. Хоким Шамуратов не просто заплатил за мое такси. Он подарил мне вескую причину любить этот город. И катта рахмат ему за это!", - добавила она.

В комментариях к посту многие пользователи соцсети отметили, что после такого рассказа тоже обязательно хотят приехать в Узбекистан, чтобы попробовать местную кухню и ощутить гостеприимство.