Узбекистанцы стали чаще приезжать в Россию

Поток въезжающих из Узбекистана в Россию увеличился на 15% — почти до 635 тысяч человек. Лидируют по этому показателю граждане Украины, Казахстана и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Пограничная служба ФСБ России отчиталась за первый квартал 2019 года. Первые места традиционно занимают страны постсоветского пространства, сообщается на сайте АТОР.

Чаще всего в Россию приезжали украинцы (1,7 миллионов человек -10,4%), казахстанцы (870 тыс., +2,5%), таджикистанцы (689,1 тысяч, +24,3%), узбекистанцы (634,7 тысячи, +15%) и китайцы (342,1 тысячи, +17%).

РИА Зачем иностранные студенты едут учиться в Россию

Отчасти это обусловлено тем, что многие выходцы из стран СНГ приезжают сюда получать образование. Лидером по этому направлению остается Узбекистан. Осенью прошлого года в российских вузах числилось 25 тысяч представителей республики, говорит посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев.

С января по март из 6,4 миллиона иностранцев 470 тысяч человек указали туризм в качестве цели своего визита, что на 21,5% больше, чем в прошлом году. Напомним, что за аналогичный период в Узбекистане турпоток вырос на 42%.

По мнению специалистов туроператорских компаний, интерес к путешествиям в Россию вырос во многом благодаря чемпионату мира по футболу, который проходил в 2018 году. При этом гости страны все чаще хотят посетить нестандартные места и попробовать новые форматы.

"Москва и Санкт-Петербург – по-прежнему хиты, но все же не так интересны, как раньше. Туристы хотят увидеть "другую" Россию и попробовать что-то новое, а еще – узнать жизнь России изнутри: почти все запросы сейчас поступают с просьбой добавить live-элементы в программу", – рассказал представитель одного из туроператоров.

© Flickr / Allan Grey Число туристов из РФ в Узбекистан в 2018 году выросло в разы

В десятку стран-поставщиков туристов попали Китай, Южная Корея, Израиль, Германия, Франция, Италия, Таиланд, Турция, США и Япония. Стоит отметить, что высокий сезон еще впереди и все может измениться с приближением лета.

По прогнозам, в этом году в Россию приедет больше иностранцев: в среднем эксперты говорят о росте в 15-20%, и это не считая введения электронных виз. Уже сейчас специалисты отмечают увеличение числа бронирований практически по всем зарубежным рынкам.