Дочь президента Азербайджана побывала в Самарканде: что ее впечатлило

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла побывала в Самарканде. Об этом сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.travel.
Гостья осмотрела площадь Регистан, мавзолей Амира Тимура, мечеть Биби-Ханым и обсерваторию Улугбега, а также попробовала знаменитый самаркандский плов, который, по ее словам, очень ей понравился.
Она пообещала снова вернуться в Самарканд — город с богатой историей и культурой.
Лейла Алиева — старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, внучка Гейдара Алиева. Ведет ведет активную общественную жизнь. Занимает пост главного редактора журнала "Баку", является вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и главой представительства Фонда в России. Увлекается художественной деятельностью, режиссурой фильмов, пишет стихи.
С 2006 по 2015 год была замужем за Эмином Агаларовым — российским и азербайджанским певцом и музыкантом.
У пары родились двое сыновей. Уже после развода Алиева удочерила девочку.