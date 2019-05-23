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Лейла Алиева

Дочь президента Азербайджана побывала в Самарканде: что ее впечатлило

© Facebook / Leyla Aliyeva
Туризм
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Лейла Алиева осмотрела популярные достопримечательности и попробовала плов по-самаркандски.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла побывала в Самарканде. Об этом сообщается на Telegram-канале Uzbekistan.travel.

Гостья осмотрела площадь Регистан, мавзолей Амира Тимура, мечеть Биби-Ханым и обсерваторию Улугбега, а также попробовала знаменитый самаркандский плов, который, по ее словам, очень ей понравился.

Лейла Алиева побывала в Самарканде
© Telegram / Uzbekistan.travel
Лейла Алиева побывала в Самарканде

Она пообещала снова вернуться в Самарканд — город с богатой историей и культурой.

Лейла Алиева побывала в Самарканде
© Telegram / Uzbekistan.travel
Лейла Алиева побывала в Самарканде

Лейла Алиева — старшая дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, внучка Гейдара Алиева. Ведет ведет активную общественную жизнь. Занимает пост главного редактора журнала "Баку", является вице-президентом Фонда Гейдара Алиева и главой представительства Фонда в России. Увлекается художественной деятельностью, режиссурой фильмов, пишет стихи.

С 2006 по 2015 год была замужем за Эмином Агаларовым — российским и азербайджанским певцом и музыкантом.

У пары родились двое сыновей. Уже после развода Алиева удочерила девочку.

Теги:
Самарканд, Узбекистан, Азербайджан, Туризм



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