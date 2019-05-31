Гости московского фестиваля прогулялись по виртуальному Ичан-Кале

Узбекские технологии погрузили гостей в атмосферу прошедших лет, воссоздав исторические сцены и "оживив" предков.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Узбекская делегация представила технологию smart-музея и систему NazzAR в рамках XXI Международного фестиваля "Интермузей-2019" в Москве, сообщает посольство Узбекистана в России.

Делегация совместно с Посольством республики в РФ организовали Национальный стенд, посвященный Государственному музею-заповеднику Ичан-Кала. Особенностью стенда стало то, что гости выставки могли совершать самостоятельные экскурсии по заповеднику благодаря технологии smart-музея, внедренной в 2018 году.

Посольство Узбекистана в РФ XXI Международный фестиваль "Интермузей-2019"

Используя мобильное приложение NazzAR, посетители могли прогуляться по виртуальным достопримечательностям, увидеть воссозданные исторические события, а также "оживить" выдающихся предков, изображенных на картинах.

Новинка вызвала широкий интерес гостей и участников фестиваля, которые выстраивались в очередь к узбекскому стенду, чтобы побывать под открытым небом в Хиве, находясь при этом в Москве.

Посольство Узбекистана в РФ XXI Международный фестиваль "Интермузей-2019"

По словам главы делегации и начальника Управления по развитию музеев и библиотек Министерства культуры РУз Шахло Абдуллаевой, внедрение современных инновационных технологий в работу отечественных учреждений культуры повысит привлекательность региона в глазах потенциальных туристов.

"Участие в мероприятии позволяет нам провести интерактивное и экспрессивное общение для обмена опытом. Отрадно видеть большое количество посетителей в нашем павильоне. Их интерес понятен, ведь такая технология, как smart-музей, на сегодняшний день внедрена всего в нескольких музеях", – отметила Абдуллаева.

Наглядному ознакомлению москвичей с историей и культурой Хорезмской области послужил показ образцов декоративно-прикладного искусства, изготовленных руками узбекских мастеров. Помимо этого, на большом экране были показаны документальные фильмы и видеоролики, рассказывающие посетителям павильона о предоставленных объектах искусства.

Фестиваль будет проходить с 31 мая по 2 июня в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ежегодный фестиваль "Интермузей" проводится с 1999 года. Мероприятие собирает сотни музеев России и зарубежья и дает возможность специалистам встретиться с коллегами и обсудить насущные проблемы. Тема фестиваля в этом году обозначена как "Диалог профессионалов". Так, одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться "на полях", станет музейная безопасность – вопрос, который сегодня представляет особую актуальность.