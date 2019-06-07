"МУЗ ТВ" посетит узбекистан для съемок Travel-шоу

В планах съемочной группы посещение Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Съемочная группа передачи "Отпуск без путевки", которая выходит на российском телеканале "МУЗ ТВ", посетит Узбекистан для подготовки очередного выпуска, сообщает kommersant.uz.

Шоу идет в эфире с апреля 2018г. Оно рассказывает о культуре, традициях и туристическом потенциале зарубежных стран. Выпуски этой передачи уже снимались в Азербайджане, Германии, Грузии, Италии, Казахстане, Турции и других странах.

Данная инициатива была предложена Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

В планах съемочной группы посещение Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы.

Программа позволит зрителям познакомиться с туристическим потенциалом нашей страны, ее историей, культурой, традициями и современным развитием, национальной кухней и работами местных мастеров.