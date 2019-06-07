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Стенд Узбекистана покорил участников туристической выставки в Сеуле

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Туризм
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Представители Узбекистана демонстрируют туристический потенциал республики на Seoul International Tourism Industry Fair.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекистан принимает участие в международной туристической выставке Seoul International Tourism Industry Fair, сообщает Госкомтуризма республики.

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с "Узбекистон хаво йуллари" представляют стенд на Узбекистана на данном мероприятии.

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с "Узбекистон хаво йуллари" представляют стенд на Узбекистана на данном мероприятии.

В выставке принимают активное участие и туристические компании республики: Meridian travel, Zukhro travel и Orient Mice.

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Участникам SITIF представят туристический потенциал Узбекистана. Красочная презентация расскажет еще и об инвестиционном потенциале республики.

SITIF – одна из крупнейших международных туристских выставок Азиатского региона, ежегодно собирающая свыше 500 компаний-участников из более чем 55 стран мира.

Теги:
Южная Корея, Выставка, туристы, турист, Туризм на Шелковом пути, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм



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