Стенд Узбекистана покорил участников туристической выставки в Сеуле

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекистан принимает участие в международной туристической выставке Seoul International Tourism Industry Fair, сообщает Госкомтуризма республики.

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с "Узбекистон хаво йуллари" представляют стенд на Узбекистана на данном мероприятии.

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с "Узбекистон хаво йуллари" представляют стенд на Узбекистана на данном мероприятии.

В выставке принимают активное участие и туристические компании республики: Meridian travel, Zukhro travel и Orient Mice.

Участникам SITIF представят туристический потенциал Узбекистана. Красочная презентация расскажет еще и об инвестиционном потенциале республики.

SITIF – одна из крупнейших международных туристских выставок Азиатского региона, ежегодно собирающая свыше 500 компаний-участников из более чем 55 стран мира.