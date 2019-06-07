Стенд Узбекистана покорил участников туристической выставки в Сеуле

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекистан принимает участие в международной туристической выставке Seoul International Tourism Industry Fair, сообщает Госкомтуризма республики.
Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с "Узбекистон хаво йуллари" представляют стенд на Узбекистана на данном мероприятии.
В выставке принимают активное участие и туристические компании республики: Meridian travel, Zukhro travel и Orient Mice.
SITIF – одна из крупнейших международных туристских выставок Азиатского региона, ежегодно собирающая свыше 500 компаний-участников из более чем 55 стран мира.