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Жерар Депардье будет сниматься в фильме про Узбекистан

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Туризм
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Французская компания посетит Узбекистан для съемок фильма о культурном и историческом наследии республики.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Французская продюсерская компании "B-Tween" посетит Узбекистан для съемок фильма, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документальный фильм будет посвящен культурным, кулинарным и историческим традициям Узбекистана. В съемках примет участие известный французский актер Жерар Депардье. Этот проект будет реализовываться при участии НАК "Uzbekistan Airways" и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

Жерар Депардье осмотрел белорусское агрохозяйство
© Sputnik. Виктор Толочко, Роман Шантар
Жерар Депардье осмотрел белорусское агрохозяйство
В фильме "Шелковый путь" знаменитый актер будет путешествовать по Узбекистану. В плане проекта посещения Ташкента, Самарканда и Бухары.

Как отмечается в сообщении, фильм превратится в яркую визитную карточку Узбекистана, представив страну в качестве заманчивого туристическое направления с многовековой историей и богатыми традициями для иностранных туристов.

Теги:
Госкомтуризм, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан, киноиндустрия, кинорежиссер, кинематограф, кинопремия, кинокритик, кинотеатр, Кино



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