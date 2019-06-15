Жерар Депардье будет сниматься в фильме про Узбекистан

Французская компания посетит Узбекистан для съемок фильма о культурном и историческом наследии республики.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Французская продюсерская компании "B-Tween" посетит Узбекистан для съемок фильма, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Документальный фильм будет посвящен культурным, кулинарным и историческим традициям Узбекистана. В съемках примет участие известный французский актер Жерар Депардье. Этот проект будет реализовываться при участии НАК "Uzbekistan Airways" и Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма.

В фильме "Шелковый путь" знаменитый актер будет путешествовать по Узбекистану. В плане проекта посещения Ташкента, Самарканда и Бухары.

Как отмечается в сообщении, фильм превратится в яркую визитную карточку Узбекистана, представив страну в качестве заманчивого туристическое направления с многовековой историей и богатыми традициями для иностранных туристов.