Всего несколько стран имею в своем распоряжении ролики в таком разрешении, теперь среди них будет и Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Госкотуризма Узбекистана провел переговоры с основателем компании Mystery Box и видеоблогером Джейкобом Шварцем с целью съемок короткого видоролика, который бы раскрыл всю красоту архитектурного и историко-культурного наследия страны, сообщает The Mag.

Известно, что данный ролик будет транслироваться в крупных молах Дубая.

© TheMag Узбекистан в 8K: известный видеоблогер покажет республику в новом формате

Сам режиссер, который снимает в разрешении 8K, уже побывал в самых "не туристических" местах: горы, водоемы, поля и многое другое.

Также Джейкоб побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве.

© TheMag Узбекистан в 8K: известный видеоблогер покажет республику в новом формате

Премьера видеоролика назначена на начало июля.

Напомним, 8K — обозначение разрешающей способности в цифровом кинематографе и компьютерной графике, приблизительно соответствующее 8000 пикселей по горизонтали. 8K рассматривается как преемник разрешения 4K, которое превосходит предыдущий стандарт сверхвысокой четкости в 4 раза.

Лишь несколько стран включая Марокко, США, Японию и Перу имеют в своем распоряжении подобные видеоматериалы, раскрывающие туристический потенциал этих стран. Теперь среди них будет и Узбекистан.