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В Самарканде пройдет первая туристическая ярмарка СНГ

Sputnik / Михаил Генис
Туризм
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Мероприятие пройдёт 9 и 10 июля. Подобная ярмарка будет проводится впервые.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Туристическая ярмарка стран СНГ пройдет в Самарканде в рамках заседания совета по туризму стран Содружества, сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана.

Мероприятие пройдёт 9 и 10 июля. Подобная ярмарка будет проводится впервые.

© Пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана
Ежегодная туристическая ярмарка Содружества Независимых Государств пройдет в Самарканде

В качестве организаторов ярмарки выступают выступают Госкомтуризма и МИД Узбекистана, Исполнительный комитет СНГ, а также администрация Самаркандской области.

Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин
Фото из личного архива Николая Сербина
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Мероприятия, которые проводятся в таком новом формате создает площадку для широкого ознакомления с туристическим потенциалом стран СНГ, а также для ряда двусторонних переговоров в более неформальной обстановке.

Среди участников туристической ярмарки предстанут профильные министерства и ведомства, руководители местных органов власти, представители дипкорпуса, международных организаций, аккредитованных в стране организатора, представители туристического бизнеса из государств – участников СНГ, ведущие местные и зарубежные СМИ.

Теги:
Государственный комитет по туризму, гастрономический туризм, Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм



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