В Самарканде пройдет первая туристическая ярмарка СНГ

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Туристическая ярмарка стран СНГ пройдет в Самарканде в рамках заседания совета по туризму стран Содружества, сообщила пресс-служба Госкомитета по развитию туризма Узбекистана.
Мероприятие пройдёт 9 и 10 июля. Подобная ярмарка будет проводится впервые.
В качестве организаторов ярмарки выступают выступают Госкомтуризма и МИД Узбекистана, Исполнительный комитет СНГ, а также администрация Самаркандской области.
Среди участников туристической ярмарки предстанут профильные министерства и ведомства, руководители местных органов власти, представители дипкорпуса, международных организаций, аккредитованных в стране организатора, представители туристического бизнеса из государств – участников СНГ, ведущие местные и зарубежные СМИ.