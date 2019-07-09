Представители туристических ведомств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана собрались на первой Туристической ярмарке стран СНГ, которая пройдет в Самарканде 9 -10 июля.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Стало известно о разработке двух новых проектов в рамках туристических соглашений между странами-участницами СНГ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Все для туризма: предложены проекты визы "Шелковый путь" и "Визы СНГ"

Представители туристических ведомств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана собрались на первой Туристической ярмарке стран СНГ, которая пройдет в Самарканде 9 -10 июля.

Участники поддержали проект общей визы Silk way для Узбекистана и Казахстана. На данный момент идет техническая проработка данной инициативы, заявил председатель Горкомтуризма Узбекистана.

"Участники заседания приняли к сведению и поддержали работу Узбекистана и Казахстана по реализации проекта применения режима Silk way", - сказал Аккулов по итогам заседания.

Как стало известно позже, по инициативе представителей из Кыргызстана, может быть рассмотрен проект "Паспорт туриста СНГ" или "Виза СНГ", который позволит гражданам всех стран-участниц путешествовать на "льготных" условиях. Об этом рассказала начальник отдела исполнительного комитета СНГ Татьяна Ковалева.

Она также рассказала, что Горкомтуризма Узбекистана показывает удивительные темпы роста в республике. В связи с этим, на следующий период, председателем Совета по туризму государств-участников СНГ будет назначен Абдулазиз Аккулов.