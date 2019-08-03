Госкомтуризм Узбекистана хочет представить всему миру геологический разрез и показать его значение для науки, истории, культуры и туризма.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Государственный комитет республики Узбекистан по развитию туризма совместно с Государственным комитетом по геологии и минеральных ресурсов планируют открыть для посещения туристами уникальный геологической маршрут - Китабский геологический заповедник, сообщает Узбектуризм.

Узбектуризм В Узбекистане планируют открыть уникальный памятник природы

Вчера, 2 августа, представители ведомств провели открытие нового направления, много лет открытого лишь для посещения учеными - разреза Зинзильбан, единственного в мире полного Эталона - стандарта подошвы Эмса, признанного международным сообществом.

Узбектуризм В Узбекистане планируют открыть уникальный памятник природы

Это один из немногих уникальных геологических памятников появления Земли из мирового океана 410 млн. лет назад.

"Мы находимся сейчас там, где впервые зародилась жизнь на Земле. Надеемся, что после этого заповедник будет открыт для всех и туристы со всех стран мира увидят это место", - сказал на церемонии открытия маршрута и.о. первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбек Касимходжаев.

По словам советника председателя Государственного комитета республики Узбекистан геологии и минеральных ресурсов Ильхома Турамуратова, их задача - представить всему миру этот геологический разрез и показать его значение для науки, истории, культуры и туризма.

Узбектуризм В Узбекистане планируют открыть уникальный памятник природы

Отмечается, что уже Госкомгеологией введен на рассмотрение в Кабинет Министров проект предложения по изменению статуса Китабского геологического заповедника в Национальный парк, который бы позволил любому желающему увидеть своими глазами этот уникальный геологический памятник.

Однако учеными было предложено для начала провести необходимые научные и маркетинговые исследования по изучению всей местности заповедника и создать дорожную карту, которая бы помогла создать первый в Узбекистане геопарк на основе международного опыта, сохраняя при этом природу и геологический памятник в нетронутом виде.