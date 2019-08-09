Туристы напуганы и отказываются от поездок в Кыргызстан

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Часть иностранных туристов уже отказалась от приезда в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан.
В редакцию Sputnik обратились читатели, которые задались вопросом, не отразится ли дестабилизация общественно-политической обстановки на результатах турсезона. Редакция переадресовала этот вопрос экспертам.
"Число туристов уже сократилось. Владельцы и управляющие пансионатов и домов отдыха рассказали, что многие иностранцы отказываются от брони", — заявил директор Туристического альянса Кыргызстана Медер Тилекматов.
Люди действительно не хотят испортить себе отдых и переживают за свою безопасность.
Об этом говорят и скриншоты переписки, по которым можно судить, что одни люди сняли бронь в доме отдыха, а другие интересовались, безопасно ли сейчас на Иссык-Куле.
Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в ходе второго штурма. Экс-президента увезли из резиденции в Бишкек по объездной дороге — сторонники пытались его отбить.
Первая попытка задержания произошла вечером 7 августа и оказалась неудачной, спецназ получил отпор.
По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.