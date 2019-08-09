Туристы напуганы и отказываются от поездок в Кыргызстан

Многих иностранных туристов очень испугали последние события в КР. Они массово сдают путевки и отказываются от поездок в республику.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Часть иностранных туристов уже отказалась от приезда в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В редакцию Sputnik обратились читатели, которые задались вопросом, не отразится ли дестабилизация общественно-политической обстановки на результатах турсезона. Редакция переадресовала этот вопрос экспертам.

"Число туристов уже сократилось. Владельцы и управляющие пансионатов и домов отдыха рассказали, что многие иностранцы отказываются от брони", — заявил директор Туристического альянса Кыргызстана Медер Тилекматов.

Люди действительно не хотят испортить себе отдых и переживают за свою безопасность.

Об этом говорят и скриншоты переписки, по которым можно судить, что одни люди сняли бронь в доме отдыха, а другие интересовались, безопасно ли сейчас на Иссык-Куле.

Скриншот из переписки Скриншоты переписки. Люди снимают бронь в доме отдыха.

Скриншот из переписки Многие интересуются, безопасно ли сейчас на Иссык-Куле.

Глава Департамента туризма Министерства культуры, информации и туризма Максат Дамир уулу признал, что случаи отказа от поездок в КР действительно есть, однако заверил, что их немного. По его словам, нельзя сказать, что Кыргызстан массово потеряет туристов.

Алмазбек Атамбаев был задержан 8 августа в ходе второго штурма. Экс-президента увезли из резиденции в Бишкек по объездной дороге — сторонники пытались его отбить.

Первая попытка задержания произошла вечером 7 августа и оказалась неудачной, спецназ получил отпор.

По последним данным, за два дня пострадали 85 человек, один из спецназовцев погиб от огнестрельного ранения в грудь.