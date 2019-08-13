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Узбекистан вводит безвизовый режим еще с 20 странами

© Sputnik / Игорь Зарембо
Туризм
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Граждане Мексики, государств Центральной Америки и Карибского бассейна смогут находиться в Узбекистане 30 дней без оформления визы.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Узбекистан с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим еще для 20 стран, следует из постановления Шавката Мирзиеева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан".

Граждане Мексики, государств Центральной Америки и Карибского бассейна смогут находиться в Узбекистане 30 дней без оформления визы. Такие меры помогут 

"Установить с 1 января 2020 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан стран согласно приложению", - говорится в тексте документа.

В список вошли такие страны как: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Коста-Рика, Республика Куба, Республика Никарагуа, Республика Панама, Республика Тринидад и Тобаго, Республика Эль-Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис и Ямайка.

Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана
© v-thailand.com
Узбекистан планирует предоставить безвизовый режим ряду стран
С 20 марта Узбекистан ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим еще с 64 странами, в том числе двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

Теги:
Госкомтуризм, Узбектуризм, Туризм, транспортная виза, семейная виза, виза



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