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Мужчина за рулем

Ханабад и Муйнак свяжет первая в республике туристическая магистраль

CC0 / pixabay
Туризм
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План мер по созданию транспортного туристического коридора должен быть разработан и утвержден до 1 ноября 2019 года.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о создании в республике туристической магистрали, которая протянется от Ханабада до Муйнака.

В соответствии с указом главы государства, магистраль будет иметь ответвление до Термеза.

Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Для лечения и отдыха: Мирзиёев проверил санаторий Ханабада
Главой рабочей группы по изучению состояния автомагистральных дорог и придорожной инфраструктуры вдоль транспортного коридора назначен заместитель премьер-министра республики Азиз Абдухакимов.

Чиновникам и экспертам предстоит выявить участки дорог, которые нуждаются в капитальном ремонте, и решить, где будут расположены объекты придорожной инфраструктуры.

Ещё члены рабочей группы должны оказать содействие предпринимателям в получении земельных участков, разрешений на строительство, а также контролировать исполнение поручений по установке дорожных указателей, строительству санитарно-гигиенических узлов и другим вопросам.

План мер должен быть разработан и утвержден до 1 ноября 2019 года.

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Теги:
Узбекистан, Туризм, туристы



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