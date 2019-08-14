Ханабад и Муйнак свяжет первая в республике туристическая магистраль

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил предложение о создании в республике туристической магистрали, которая протянется от Ханабада до Муйнака.
В соответствии с указом главы государства, магистраль будет иметь ответвление до Термеза.
Чиновникам и экспертам предстоит выявить участки дорог, которые нуждаются в капитальном ремонте, и решить, где будут расположены объекты придорожной инфраструктуры.
Ещё члены рабочей группы должны оказать содействие предпринимателям в получении земельных участков, разрешений на строительство, а также контролировать исполнение поручений по установке дорожных указателей, строительству санитарно-гигиенических узлов и другим вопросам.
План мер должен быть разработан и утвержден до 1 ноября 2019 года.