Народ решил: логотипы пяти регионов Узбекистана выберут повторно

Логотипы для Андижанской, Джизакской, Навоийской, Ферганской областей и Республики Каракалпакстан не были выбраны до сих пор.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Госкомтуризма объявил повторный конкурс на создание логотипов для пяти регионов, сообщает пресс-служба ведомства.

Логотипы для Андижанской, Джизакской, Навоийской, Ферганской областей и Республики Каракалпакстан не были выбраны до сих пор, так как по результатам онлайн-голосования вариант "против всех" в данных регионах набрал свыше 20%.

Заявки принимаются с 26 августа по 26 октября.

Напомним, что узбекистанцы выбрали лучшие варианты логотипов для девяти регионов республики, еще в пяти победитель не определен — участники голосования выступили против предложенных вариантов.

Госкомтуризма Узбекистана в мае организовал конкурс на создание логотипов каждой из областей республики. Изначально было прислано 700 работ, специальная комиссия из представителей сферы туризма отобрала 84 из них — по шесть на каждую область и столицу страны.

Проголосовать за приглянувшийся вариант мог любой желающий. Победители конкурса получили по 25 миллионов сумов.