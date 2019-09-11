ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Компании из Санкт-Петербурга будут привлечены для развития туризма в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

© Госкомтуризма Компании из Петербурга помогут Узбекистану развивать туризм

Узбекская делегация посетила Северную столицу и встретилась с российскими туроператорами. По итогам встречи стороны подготовят соглашение о сотрудничестве и проработают совместные проекты.

В частности, строительная компания "Меандр" представила узбекской стороне проекты реставрации памятников, исторических зданий. Кроме того, между Госкомтуризма и российской туристической компанией "Аэротур" подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития въездного туризма в Узбекистан.

Напомним, что число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 35% в 2019 году. По опубликованным данным, Узбекистан занимает 39-е место с 96 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019-го, что на 35% больше, чем в первом полугодии 2018-го.