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Компании из Петербурга помогут Узбекистану развивать туризм

© Госкомтуризма
Туризм
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Узбекская делегация посетила Северную столицу и встретилась с российскими туроператорами.

ТАШКЕНТ, 11 сен - Sputnik. Компании из Санкт-Петербурга будут привлечены для развития туризма в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

© Госкомтуризма
Компании из Петербурга помогут Узбекистану развивать туризм

Узбекская делегация посетила Северную столицу и встретилась с российскими туроператорами. По итогам встречи стороны подготовят соглашение о сотрудничестве и проработают совместные проекты.

Селфи
© Sputnik / Евгений Биятов
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В частности, строительная компания "Меандр" представила узбекской стороне проекты реставрации памятников, исторических зданий. Кроме того, между Госкомтуризма и российской туристической компанией "Аэротур" подписан меморандум о сотрудничестве в сфере развития въездного туризма в Узбекистан.

Напомним, что число турпоездок из России в Узбекистан выросло на 35% в 2019 году. По опубликованным данным, Узбекистан занимает 39-е место с 96 тысячами турпоездок россиян в первом полугодии 2019-го, что на 35% больше, чем в первом полугодии 2018-го.

Теги:
Госкомтуризм, Узбектуризм, Ростуризм, туристы, Туризм, турист



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