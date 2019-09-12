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Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана

Узбекистан вводит безвизовый режим для граждан Китая и Гонконга

© v-thailand.com
Туризм
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С 1 января 2020 года граждане Китая и Гонконга смогут находиться в республике не более 7 дней без оформления визовых документов.

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Принят Указ Президента "Об установлении безвизового режима въезда в Республику Узбекистан для граждан Китайской Народной Республики, включая Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики" (№ УП–5819, 12.09.2019 г.), сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

С 1 января 2020 года граждане Китая и Гонконга смогут находиться в республике не более 7 дней без оформления визовых документов.

Напомним, что Узбекистан с 1 января 2020 года вводит безвизовый режим еще для 20 государств.

Прием документов на получение шенгенской визы
© Sputnik / Игорь Зарембо
Узбекистан вводит безвизовый режим еще с 20 странами
В список вошли такие страны, как Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Коста-Рика, Республика Куба, Республика Никарагуа, Республика Панама, Республика Тринидад и Тобаго, Республика Эль-Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис и Ямайка.

Теги:
Туризм, граница, границы, транспортная виза, семейная виза, виза, безвизовый режим



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