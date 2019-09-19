Обновили: у Госкомтуризма появилось второе лицо

Новый замглавы ведомства Улугбек Азамов назначен указом президента страны. До этого он работал торгово-экономическим советником в посольстве Республики Узбекистан в Турецкой Республике.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В соответствии с указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева новым заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма назначен Улугбек Азамов, сообщается на сайте ведомства.

Азамов Улугбек Ахмедович – родился в 1981 году в Ташкенте, по национальности узбек. В 2002-м окончил Университет Суррея в Великобритании.

До назначения Азамов работал торгово-экономическим советником в Посольстве Республики Узбекистан в Турецкой Республике.