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Обновили: у Госкомтуризма появилось второе лицо

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Туризм
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Новый замглавы ведомства Улугбек Азамов назначен указом президента страны. До этого он работал торгово-экономическим советником в посольстве Республики Узбекистан в Турецкой Республике.

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. В соответствии с указом президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева новым заместителем председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма назначен Улугбек Азамов, сообщается на сайте ведомства.

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Азамов Улугбек Ахмедович – родился в 1981 году в Ташкенте, по национальности узбек. В 2002-м окончил Университет Суррея в Великобритании.  

До назначения Азамов работал торгово-экономическим советником в Посольстве Республики Узбекистан в Турецкой Республике.

Теги:
Узбекистан, назначение, Госкомтуризм



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