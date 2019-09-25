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Расходы туроператоров возместят из госбюджета

Госкомтуризма: расходы туроператоров возместят из госбюджета

© Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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Планируется возместить часть средств туроператоров и авиакомпаний, которые были затрачены на осуществление чартерных рейсов в Узбекистан за счет средств государственного бюджета (в размере 20 и 50 долларов США на каждого пассажира).

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Специалисты Госкомтуризма разработали ряд мер, которые, по их мнению, смогут поддержать субъекты сферы туризма, стимулировать их развитие.

© Госкомтуризма
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К примеру, планируется возместить часть расходов туроператоров и авиакомпаний, которые были затрачены на осуществление чартерных рейсов в Узбекистан за счет средств государственного бюджета и Фонда (в размере 20 и 50 долларов США на каждого пассажира).

Предусмотрено также финансирование инновационных проектов субъектов предпринимательства в сфере туризма на грантовой основе (до 100 млн сумов).

Сегодня ряд зарубежных кинокомпаний проявляют интерес к реализации кинопроектов в республике. В этой связи расходы данных зарубежных кинокомпаний также будут частично возмещены за счет государственного бюджета (до 300 тыс. долл.).

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Запланировано участие местных туроператоров в престижных международных выставках и ярмарках за счет Фонда Госкомтуризма и присвоение селам, махаллям и аулам, обладающим высоким туристским потенциалом, статуса "туристическая деревня", "туристическая махалля" и "туристический аул".

Кроме того, Госкомтуризма обещает частично возместить затраты предпринимателей, которые занимаются организацией тематических пунктов общественного питания (до 10 млн сумов).

Теги:
расходы, туроператоры, Узбекистан, Узбектуризм



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