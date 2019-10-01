Худшая авиакомпания: иностранка рассказала о прилете в Узбекистан

Самолет, на котором гостья должна была лететь из Самарканда в Ташкент, по неопределенной причине находился в Стамбуле к моменту запланированного вылета. Начальник смены аэропорта предложил ей поехать в столицу на такси.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Жительница Казахстана написала отзыв о работе НАК "Узбекистон хаво йуллари" после общения с персоналом компании.

В публикации на своей странице она обвинила Узбекистан, объявивший себя туристической страной, в неготовности принимать путешественников. А так же назвала национального авиаперевозчика "худшей авиакомпанией в её жизни".

По словам гостьи, самолет, на котором она должна была лететь из Самарканда в Ташкент, по неопределенной причине находился в Стамбуле к моменту запланированного вылета. Начальник смены аэропорта предложил ей воспользоваться услугами частных извозчиков, чтобы самостоятельно добраться до столицы.

Объединившись с другими пассажирами рейса, казахстанка приехала на такси в Ташкент. Однако и в столице также столкнулась с непорядком: не работал единственный пункт обмена валюты и отсутствовала камера хранения багажа.

Спустя чуть более трех часов после размещения поста, представители авиакомпании отреагировали на возмущение туристки, пообещав разобраться в данной ситуации и уладить конфликт.