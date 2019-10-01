18:33 01 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB146.19
  • EUR10332.75
  • USD9446.65
Поиск
Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Худшая авиакомпания: иностранка рассказала о прилете в Узбекистан

Узбекистон хаво йуллари
Туризм
Получить короткую ссылку
37203

Самолет, на котором гостья должна была лететь из Самарканда в Ташкент, по неопределенной причине находился в Стамбуле к моменту запланированного вылета. Начальник смены аэропорта предложил ей поехать в столицу на такси.

ТАШКЕНТ, 1 окт - Sputnik. Жительница Казахстана написала отзыв о работе НАК "Узбекистон хаво йуллари" после общения с персоналом компании.

Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
© Flickr / Dan Nevill
В Uzbekistan Airways рассказали, как проверить авиабилет на подлинность

В публикации на своей странице она обвинила Узбекистан, объявивший себя туристической страной, в неготовности принимать путешественников. А так же назвала национального авиаперевозчика "худшей авиакомпанией в её жизни".

По словам гостьи, самолет, на котором она должна была лететь из Самарканда в Ташкент, по неопределенной причине находился в Стамбуле к моменту запланированного вылета. Начальник смены аэропорта предложил ей воспользоваться услугами частных извозчиков, чтобы самостоятельно добраться до столицы.

Объединившись с другими пассажирами рейса, казахстанка приехала на такси в Ташкент. Однако и в столице также столкнулась с непорядком: не работал единственный пункт обмена валюты и отсутствовала камера хранения багажа. 

Спустя чуть более трех часов после размещения поста, представители авиакомпании отреагировали на возмущение туристки, пообещав разобраться в данной ситуации и уладить конфликт.

Теги:
Ташкент, Самарканд, Узбекистон хаво йуллари, Туризм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Патрик Бабумян
Счастливы без мяса: знаменитости-веганы - фотолента
Очередь за фото: Путин вызвал ажиотаж в аэропорту Шарль-де-Голль
Фото с президентом России: Путин вызвал ажиотаж в аэропорту Парижа – видео
Дни узбекского кино в Москве
Что покажут москвичам на Неделе узбекского кино - афиша



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054