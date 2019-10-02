"Шипы" и "розы" мотофестиваля в Бухаре

Одному из железных коней таджикской делегации оказалось не под силу пройти всю дистанцию пробега. Домой он отправился уже в грузовике.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Около 120 мотоциклистов из Казахстана, Таджикистана Кыргызстана и Узбекистана съехались на мотослет Orient star в Бухару.

Организатором байкфеста выступил ташкентский мотоклуб Patriot Uzbekistan при поддержке Бухарского областного хокимията, Министерства внутренних дел страны и Госкомтуризма.

Один из участников мотопрогулки по древнему городу Искандар Ашрапов рассказал о целях проведения мероприятия. В повседневной жизни молодой человек развивает собственный бизнес в сфере логистики. А в свободное время колесит под знаменами столичного байк-клуба, где является к тому же членом совета.

Искандер Ашрапов - участник ташкентского мотоклуба Patriot Uzbekistan.

"В первую очередь фестиваль проводится для развития туризма в стране. Мы хотим привлечь людей в наши города, предоставить им возможность увидеть нашу архитектуру, узнать историю и культуру. В этом году мы встретились в Бухаре, в прошлом - такое же мероприятие прошло в Самарканде, в следующем - увидимся в Хиве", - говорит мотоциклист.

Фестиваль также дает отличную возможность наладить контакты с мотолюбителями из соседних государств.

"Шипы и розы" бухарского слета

Гостеприимством своих жителей и качеством сервиса Бухара оставила только самые теплые впечатления, признаются байкеры. И даже некоторые неурядицы не смогли омрачить ярких эмоций от участия в мотофестивале.

К примеру, одному из железных коней таджикской делегации оказалось не под силу пройти всю дистанцию пробега. Домой он отправился уже в грузовике. Однако, по словам представителя таджикского байк-клуба "Мотостан" Феруза Хайдарова, поломка мотоцикла показала его слабые места, которые будут непременно устранены по возвращении в Таджикистан.

Одному из железных коней таджикской делегации оказалось не под силу пройти всю дистанцию пробега. Домой он отправился уже в грузовике.

"Узбекистан объездил полностью, люблю эту страну и людей, мне комфортно находиться здесь. Очень нравится формат мероприятия, который позволяет забыть весь негатив, с которым пришлось столкнуться на границе," - отмечает Хайдаров.

Таджикистанец имеет в виду проверку на границе в Джартепа. По его словам, их там продержали несколько часов, а техническую машину, сопровождавшую их, чуть ли не разобрали по винтикам.

"Было неприятно. Я много раз бывал в Узбекистане и в прежние времена, но такого не было. Настроение, конечно, испортилось, но, прибыв в Бухару и встретившись с друзьями, все сняло как рукой. Мы сильно опоздали на встречу, но уже наверстали упущенное", - рассказывает 36-летний таджикский байкер.

Развитие мотодвижения привлечет туристов

О сложностях на таможне говорят и местные мотоциклисты. Основная проблема - в таможенном законодательстве, нормы которого препятствуют ввозу в страну качественных и безопасных мотоциклов.

"Люди, которые хотят приобрести байк, вынуждены оплачивать большие пошлины, чтобы провести таможенную очистку. Поэтому не всегда получается купить хороший мотоцикл с полной системой безопасности. Это затрудняет развитие мотодвижения в Узбекистане", - объясняет Искандар Ашрапов.

Однако несмотря на это, интерес к мототуризму возрастает с каждым годом, рассказывает байкер.

Сейчас в столице действуют четыре мотоклуба. Самым крупным из них является Patriot Uzbekistan. Под его началом проводятся многие крупные мероприятия в Ташкенте и за его пределами. Среди них - закрытие и открытие мотосезона, благотворительные акции в детских домах, различные мототуры, в том числе и по Европе, который прошел в этом году.

"К нам в страну приезжает много людей на мотоциклах из Европы, Азии, России. Когда они видят таких же мотолюбителей здесь, то понимают, что здесь на двух колесах можно осуществлять самые дальние путешествия. Это легко и комфортно," - говорит Ашрапов.

Мототуризм в последнее время набирает популярность во всем мире. Поэтому, уверен он, в Узбекистане также самое время для развития мотодвижения.