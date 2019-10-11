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Airbus поставил первый A320neo для Узбекистон хаво йуллари

Время летать: стали известны цены первого чартерного рейса Ташкент-Стамбул

Узбекистон хаво йуллари
Туризм
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Чартерные рейсы планируется выполнять еженедельно по средам. Воздушные судна A320, B757, B767 будут приземляться в международном аэропорту им. Сабихи Гёкчен.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Первый чартерный рейс по маршруту Ташкент-Стамбул состоится 30 октября этого года, сообщает компания Asialuxe Travel.

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© uzbektourism.uz
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Чартерные рейсы планируется выполнять еженедельно по средам. Воздушные судна A320, B757, B767 будут приземляться в международном аэропорту им. Сабихи Гёкчен. Для пассажиров данного рейса будет предоставляться трансфер до центра города и обратно в аэропорт.

Стоимость билета эконом-класса в одну сторону составляет $260, бизнес-класса – $480. В обе стороны - $480 и $800 соответственно.

В последующем планируется увеличить частоту рейсов до двух раз в неделю.

Теги:
новый рейс, Чартер, Стамбул, Узбекистон хаво йуллари



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