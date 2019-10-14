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В Шахрисабзе иностранным туристам создали очередное удобство

В Шахрисабзе иностранным туристам создали очередное удобство

УзА
Туризм
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Управлением обеспечения безопасности иностранных и местных туристов проводится много мероприятий для оперативной помощи.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Туристы в Шахрисабзе теперь смогут обходиться без помощи гидов-переводчиков для связи с сотрудниками Управления по обеспечению безопасного туризма, сообщает УзА.

На Google Map под названием Tourist Police of Cashcadarya была размещена информация о местоположении административного здания, контактные номера телефонов, адрес, время работы Управления по обеспечению безопасного туризма УВД области. 

"Кроме обеспечения безопасности иностранных и местных туристов проводится ряд мероприятий, направленных на создание дополнительных удобств для них", - говорится в сообщении.

Главная цель заключается в том, чтобы оказать оперативную практическую помощь туристам.

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Теги:
туристы, турист, Шахрисабз, Узбекистан, Узбекистан



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