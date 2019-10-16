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Названы пять городов, куда чаще всего летают жители Узбекистана

© AFP 2018 / Kirill Kudryavtsev
Туризм
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Самым востребованным направлением стала Москва, куда перелет из Ташкента в среднем обходится в 2,9 миллиона сумов. Нужно отметить, что столица России — это еще и ближайший к Ташкенту транспортный хаб, который позволяет путешественникам отправиться дальше в Европу.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. Аналитики туристического поисковика Aviasales.com изучили данные по бронированию авиабилетов с начала этого года и определили десять самых популярных маршрутов с вылетом из Узбекистана.

Самым востребованным направлением стала Москва, куда перелет из Ташкента в среднем обходится в 2,9 миллиона сумов. Нужно отметить, что столица России — это еще и ближайший к Ташкенту транспортный хаб, который позволяет путешественникам отправиться дальше в Европу.

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Узбекистон хаво йуллари
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На втором месте по количеству гостей из Узбекистана - Сеул, несмотря на довольно высокую стоимость авиабилетов: в среднем 6 миллионов сумов.

При этом самым бюджетным направлением эксперты назвали Алматы, куда пассажиры готовы отдать 1,9 миллиона сумов за перелет в обе стороны.

Часто летают узбекистанцы в Санкт-Петербург. Стоимость билетов из Ташкента - 3,8 миллиона узбекских сумов.

Самолет узбекских авиалиний
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Пятым по популярности направлением стал Стамбул. Долететь из Ташкента в турецкий мегаполис можно за 4,6 миллиона сумов.

Также повышенным спросом пользуются перелеты в Казань и Дубай. Купить авиабилеты в оба города можно в пределах 3,6 миллиона сумов.

Еще одно бюджетное и популярное направление из Узбекистана — Нур-Султан, куда пассажиры летают по средней цене в 2,2 миллиона сумов.

На предпоследнем месте оказался Киев. Авиабилеты из Ташкента в столицу Украины доступны в среднем за 5 миллионов сумов.

Замыкает топ-10 Пекин. Перелет туда-обратно обойдется примерно в 6 миллионов сумов.

Теги:
рейтинг, граждане Узбекистана, Самолет



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