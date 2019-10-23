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Мусульманка

Женщины-мусульманки со всего мира не боятся ехать в Узбекистан

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Доклад Muslim Women in Travel 2019 - это первое в мире исследование путешествий мусульманок, в котором приняли участие более 3 300 женщин, в основном из стран Юго-Восточной Азии.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Узбекистан стал одним из самых привлекательных стран для туристов-мусульманок, сообщает "Узбектуризм".

Рейтинг был составлен по таким критериям, как безопасность и религиозное богослужение, включая толерантность к исламской одежде.

Согласно отчету, обнародованному в рамках саммита Halal in Travel Asia в Сингапуре, Узбекистан вошел в первую десятку стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) по уровню безопасности и религиозной толерантности. 

Катар, Оман, Бруней, Турция, ОАЭ, Кувейт и Мальдивы лидируют в данном списке. Узбекистан в этом перечне занимает восьмое место. Далее следуют Индонезия и Малайзия.

Доклад Muslim Women in Travel 2019 - это первое в мире исследование путешествий мусульманок, в котором приняли участие более 3 300 женщин, в основном из стран Юго-Восточной Азии. 

Туристы в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Количество иностранных туристов в Узбекистане выросло почти вдвое

Врио председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдулазиз Аккулов отметил, что паломнический туризм является одним из наиболее перспективных видов туризма в Узбекистане. Количество мусульманских туристов, посещающих страну, в этом году заметно выросло по сравнению с предыдущим.

Путешествия мусульманских женщин являются одним из самых быстрорастущих сегментов мирового туристического рынка, чему способствует рост их доходов и уровня образования.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, мусульмане, Узбектуризм



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