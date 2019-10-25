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Визы, приглашения, прописка: новое положение от Правительства Узбекистана

Узбекистан расширил список стран с безвизовым режимом

© v-thailand.com
Туризм
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Sputnik Узбекистан

С 1 января 2020 года граждане 86 государств будут иметь право въезда в республику без оформления специальных документов.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С нового года Узбекистан расширит список стран, граждане которых могут посетить республику без оформления визы, сообщает правовой портал Norma.uz.

В общий перечень включили внедренные в начале года дополнительные категории въездных документов для отдельных групп иностранцев.

Граждане из стран, включенных в список, могут без оформления визы находиться в Узбекистане:

  • без ограничения срока (Россия, Азербайджан, Грузия, Беларусь и другие);
  • до 60 дней (Кыргызстан);
  • до 30 дней (Австрия, Испания, Норвегия, Италия, Великобритания, Таджикистан и другие);
  • не более 7 дней (Китай, включая Гонконг).

Для некоторых стран этот порядок начнет действовать с 1 января 2020 года. Гражданам будет необходим обратный билет.

С полным списком стран и категориями виз вы можете ознакомиться по ссылке.

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Напомним, что согласно постановлению Шавката Мирзиёева "О мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в Республике Узбекистан" граждане Мексики, государств Центральной Америки и Карибского бассейна смогут находиться в Узбекистане 30 дней без оформления визы.

В список вошли такие страны, как: Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Коста-Рика, Республика Куба, Республика Никарагуа, Республика Панама, Республика Тринидад и Тобаго, Республика Эль-Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис и Ямайка.

Теги:
граница, транспортная виза, безвизовый режим, семейная виза, Отмена виз, визит, виза



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