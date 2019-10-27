В СНГ договорились увеличить туристический поток между странами

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Исполнительный комитет СНГ в Минске провел заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области туризма на 2021–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.
В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома Содружества.
В основе Стратегии лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов стран Содружества.
Целями Стратегии являются увеличение туристического потока в государствах – участниках СНГ и экономического вклада туризма в социально-экономическое развитие каждой страны Содружества, поддержание, укрепление, сохранение и развитие национальных уникальных культурных традиций и достопримечательностей.
В ходе заседания эксперты стран СНГ доработали и согласовали с учетом поступивших от государств замечаний проект Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021 – 2030 годы.