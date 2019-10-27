В СНГ договорились увеличить туристический поток между странами

На встрече в Минске участники разработали проект стратегии по развитию туризма в СНГ на 2021–2030 годы. Основной акцент - на увеличение турпотока государствах – участниках СНГ.

ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Исполнительный комитет СНГ в Минске провел заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области туризма на 2021–2030 годы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома Содружества.

В основе Стратегии лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов стран Содружества.

Целями Стратегии являются увеличение туристического потока в государствах – участниках СНГ и экономического вклада туризма в социально-экономическое развитие каждой страны Содружества, поддержание, укрепление, сохранение и развитие национальных уникальных культурных традиций и достопримечательностей.

В ходе заседания эксперты стран СНГ доработали и согласовали с учетом поступивших от государств замечаний проект Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021 – 2030 годы.