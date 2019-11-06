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Покупка авиабилета

Продажи авиабилетов в Узбекистан выросли более чем на 30%

Sputnik / Виталий Аньков
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Поездки в республику чаще всего совершают из России, Казахстана и Южной Кореи. Самые популярные города - Ташкент, Самарканд и Бухара.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Спрос на авиабилеты в Узбекистан вырос по сравнению с прошлым годом более чем на 30%. Об этом сообщает Кommersant.uz со ссылкой на данные сервиса Aviasales.

Поезд АО Узбекистон темир йуллари Ташкент - Ургенч
Sputnik / Мария Науменко
Билеты на поезда местного сообщения стали дешевле

Поездки в республику чаще всего совершают из России, Казахстана и Южной Кореи. Самые популярные города - Ташкент, Самарканд и Бухара. Чуть реже для путешествий выбирают Наманган и Фергану.

Отмечается и снижение среднего чека до 2 мил сумов. Теперь пассажир тратит на билет в среднем на 5% меньше.

При этом из Ташкента дороже всего в 2019 году оказалось полететь в Дубай. Такая поездка обойдется примерно в 54 млн сумов на семью. 

Теги:
Путешествие, авиабилет, билет



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