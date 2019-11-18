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Штаб-квартира Всемирного банка

Всемирный банк выделит $55 млн на развитие туризма на Иссык-Куле

© Flickr
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Запланировано строительство пяти туристических сервис-центров и предоставление поддержки для создания и развития общинных геопарков в Тюпском и Ак-Сууйском районах Иссык-Кульской области.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Всемирный банк выделяет Кыргызстану 55 миллионов долларов, в том числе на развитие туризма на Иссык-Куле, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Президент Сооронбай Жээнбеков ратифицировал договор по проекту "Третья фаза Программы улучшения региональный путей сообщения в Центральной Азии".

Он включает реабилитацию участка автодороги Тюп-КПП "Каркыра" и прилегающей к ней дороги, которая ведет в туристический лагерь в ущелье Каркыра.

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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На выделенные средства закупят дорожно-эксплуатационное оборудование, укрепят потенциал Агентства гражданской авиации в области надзора за безопасностью полетов и потенциал Кыргызского авиационного института.

Запланировано строительство пяти туристических сервис-центров и предоставление поддержки для создания и развития общинных геопарков в Тюпском и Ак-Сууйском районах Иссык-Кульской области.

Из 55 миллионов долларов 27,5 миллиона выделяется в виде кредита на 38 лет, льготный период — шесть лет, ставка — 0,75 процента годовых. Остальная часть — грант. Правительственное софинансирование по проектам не предусмотрено.




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