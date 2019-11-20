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Участники фестиваля Шёлк и Специи в Бухаре

Сколько российские туристы потратили в Узбекистане с начала года

© Foto : Камиль Еникеев
Туризм
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Sputnik Узбекистан

Ведущие сервисы онлайн-бронирования билетов и отелей констатируют повышение интереса к стране, расположенной на территории Великого шелкового пути.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Граждане России в январе-октябре 2019-го потратили в Узбекистане во время туристических поездок (экспорт туристических услуг) 250 миллионов долларов, что на 50 миллионов долларов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомтуризма республики. 

Туристы гуляют по Ташкенту
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Число побывавших в Узбекистане россиян за указанный период увеличилось на 25,2% и составило более 393 тысяч человек, отмечается в публикации.

"Российский рынок — один из основных и приоритетных направлений для продвижения туристического потенциала Узбекистана, популярность региона среди российских туристов активно растет, и мы делаем все возможное, чтобы наши гости приезжали и чувствовали себя как дома", — заявил заместитель начальника Управления международных связей и протокола комитета Феруз Додиев.

Ведущие сервисы онлайн-бронирования билетов Aviasales и отелей Ostrovok.ru также констатируют повышение интереса к стране, расположенной на территории Великого шелкового пути.

Продавец у прилавка со специями на Алайском базаре в Ташкенте
© Sputnik / /Стрингер
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Так, Aviasales провел опрос среди 100 тысяч российских путешественников и выяснил, что каждый десятый хотел бы отправиться в отпуск в Узбекистан. По данным поисковика, спрос на авиабилеты в 2019 году из России в РУз увеличился на 35%, а средний чек стоимости билетов снизился на 8% — до 13 тысяч рублей.

Как сообщает сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, российские туристы, использующие пакетные туры, совершили на 79% больше бронирований в Узбекистан за январь-октябрь 2019-го, чем за аналогичный период годом ранее.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Ташкент и Самарканд. Эксперты также отмечают, что россияне, побывав в известных во всем мире городах-символах Узбекистана — Самарканде и Бухаре, переключились на другие направлениями: Карши и Нукус. В эти города количество забронированных рейсов возросло в три раза, а средний чек стал доступнее на 20% — 11 тысяч рублей в обе стороны.

Теги:
Россия, Узбекистан, Госкомтуризм, Туризм



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