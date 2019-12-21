Новый горнолыжный курорт "Амирсой" открыли в Узбекистане - фото

В субботу при большом скоплении народа "Амирсой" торжественно открылся новый, став третьим горнолыжным курортом в окрестностях Ташкента. Сюда приехало большое количество любителей горных лыж и сноуборда из Ташкента, в том числе иностранцы-экспаты.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik, Дмитрий Виноградов. Новый горнолыжный курорт "Амирсой", инвестиции в строительство которого составили 100 млн долларов, открылся в окрестностях Ташкента, передает корреспондент.

Курорт находится в горной местности Ташкентской области в 70 км от столицы Узбекистана. Несмотря на то, что в самом Ташкенте дождливая теплая погода, в горах уже лежит снег.

Дмитрий Виноградов Новый горнолыжный курорт "Амирсой" открыли в Узбекистане

В субботу при большом скоплении народа "Амирсой" торжественно открылся новый, став третьим горнолыжным курортом в окрестностях Ташкента. Сюда приехало большое количество любителей горных лыж и сноуборда из Ташкента, в том числе иностранцы-экспаты.

Мероприятие открыл заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов. "К реализации и запуску данного горнолыжного комплекса были привлечены ведущие проектные компании из Италии, Германии, Австрии, Аргентины, Испании и Дании. Проект реализован андоррской компанией PGI Management, имеющей большой опыт в этой области", - сообщил он журналистам и гостям.

Дмитрий Виноградов Новый горнолыжный курорт "Амирсой" открыли в Узбекистане

Канатную дорогу строила австрийская компания, а всего сумма инвестиций составила 100 млн долларов, сообщил Абдухакимов.

"В Узбекистане горнолыжный спорт все популярнее год от года, особенно среди русского населения, так что мы ждали этого события", - поделился житель Ташкента Виталий. На праздник он приехал большой кампанией, с друзьями.

К разочарованию спортсменов, из-за ветреной погоды организаторы не стали запускать кабинки подъемника, которые ведут на вершину горы Амирсой высотой 2290 метров. Сейчас доступны только травалаторы, которые ведут на трассы для начинающих. Билет (скипас) для начинающих стоит 5 долларов на день, а полноценный дневной билет с подъемом на кабинке обойдется в 20 долларов. Также можно купить абонемент на весь сезон за 6 млн узбекских сомов (667 долларов).

Дмитрий Виноградов Новый горнолыжный курорт "Амирсой" открыли в Узбекистане

Всего на курорте 10 трасс разной сложности, самые протяженные - около 3,5 км.

Второй этап курорта ("Западный Амирсой") будет реализован в третьем квартале 2022 года.

По сообщению правительства Узбекистана, по итогам 2019 года Ташкентскую область, как прогнозируется, посетит 1,4 млн туристов, в том числе 205,1 тысячи иностранцев. Ожидается, что количество туристов в 2020 году увеличится на 10,3% по сравнению с прошлым годом.