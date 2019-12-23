Отсутствие шумихи: CNN оценило туристический потенциал Узбекистана

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Узбекистан формирует туристическую сцену на 2020 год, считает американское издание CNN Travel.
Нетронутая история и замечательная еда республики, делают ее все более популярным направлением.
"Следующий год будет самым подходящим временем для посещения Узбекистана, прежде всего, из-за новых визовых реформ", — говорится в сообщении.
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Сегодня, мою ташкенскую фотографию перепостил узбекский аккаунт @uzbekistan.foto.official, что напомнило мне насколько крутая страна, которую я посетила на осенних праздниках и насколько много крутых фотографий было сделано. October 2019 #uzbekistan #uzbekistantrip #visituzbekistan
Авторы статьи также добавили, что это регион с освежающим отсутствием шумихи и толп.
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В последние годы социальные сети проливают новый свет на страну и ее главные достопримечательности, стали популярны хештеги #VisitUzbekistan, #VisitTashkent, #VisitSamarkand и #TravelCentralAsia.
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Авторы характеризуют узбекскую кухню как ароматную и сытную, с множеством блюд из риса. Самое популярное блюдо в стране — плов.
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Напомним, Узбекистан стал победителем в номинации "Открытие года" ежегодной премии National Geographic Traveler Awards 2019. А в Куала-Лумпуре заместитель министра туризма, искусств и культуры Малайзии Мухаммед Бахтияр бин Ван Чик торжественно вручил послу Узбекистана Равшану Усманову диплом о признании Узбекистана "Лучшим государством Азии с богатым историческим достоянием".