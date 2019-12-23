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Туристы гуляют по Ташкенту

Отсутствие шумихи: CNN оценило туристический потенциал Узбекистана

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191223/13088093/Otsutstvie-shumikhi-CNN-otsenilo-turisticheskiy-potentsial-Uzbekistana.html

В последние годы социальные сети проливают новый свет на страну и ее главные достопримечательности, стали популярны хештеги #VisitUzbekistan, #VisitTashkent, #VisitSamarkand и #TravelCentralAsia.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Узбекистан формирует туристическую сцену на 2020 год, считает американское издание CNN Travel.

Нетронутая история и замечательная еда республики, делают ее все более популярным направлением.

"Следующий год будет самым подходящим временем для посещения Узбекистана, прежде всего, из-за новых визовых реформ", — говорится в сообщении.

Авторы статьи также добавили, что это регион с освежающим отсутствием шумихи и толп.

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Публикация от 🇺🇿 VISIT UZBEKISTAN 🇺🇿 (@uz_tourism)

В последние годы социальные сети проливают новый свет на страну и ее главные достопримечательности, стали популярны хештеги #VisitUzbekistan, #VisitTashkent, #VisitSamarkand и #TravelCentralAsia.

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Публикация от Alex Chacón (@alexchacon_official)

Авторы характеризуют узбекскую кухню как ароматную и сытную, с множеством блюд из риса. Самое популярное блюдо в стране — плов.

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Публикация от Wifi bormi?! Unda marhamat! (@qiziqarli_videolar)

Напомним, Узбекистан стал победителем в номинации "Открытие года" ежегодной премии National Geographic Traveler Awards 2019. А в Куала-Лумпуре заместитель министра туризма, искусств и культуры Малайзии Мухаммед Бахтияр бин Ван Чик торжественно вручил послу Узбекистана Равшану Усманову диплом о признании Узбекистана "Лучшим государством Азии с богатым историческим достоянием".

Теги:
Путешествие, туристический бизнес, туристы, турист, Туризм, США, США, Узбекистан, Узбекистан



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