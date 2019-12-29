Календарь культурных событий на 2020 год впервые опубликован в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана совместно с профильными ведомствами подготовил календарь культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятий на 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства.
Календарь содержит перечень как внутренних, так и международных мероприятий, проводимых на территории республики, с указанием их видов, места, сроках и организаторах.
В единый каталог событий включены
- международные конференции, семинары
- международные и национальные выставки и ярмарки
- национальные инструментальные концерты
- спортивные соревнования и мероприятия
- мероприятия по направлениям национального ремесленничества
- театрально-зрелищные представления и национальные игры
- мероприятия в туристических объектах и объектах культурного наследия.
Ознакомится с перечнем самых ярких событий наступающего года можно на сайтах "Узбектуризма", uzbekistan.travel, www.uzevent.com на русском, узбекском и английском языках.