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Календарь культурных событий на 2020 год впервые опубликован в Узбекистане

Sputnik / Дильшода Рахматова
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20191229/13130868/Kalendar-kulturnykh-sobytiy-na-2020-god-vpervye-opublikovan-v-Uzbekistane.html

Сборник, в котором собраны самые знаковые общественные, культурные и спортивные мероприятия, подготовлен Государственным комитетом по туризму.

ТАШКЕНТ, 29 дек —  Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана совместно с профильными ведомствами подготовил календарь культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятий на 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Календарь содержит перечень как внутренних, так и международных мероприятий, проводимых на территории республики, с указанием их видов, места, сроках и организаторах.

В единый каталог событий включены

  • международные конференции, семинары
  • международные и национальные выставки и ярмарки
  • национальные инструментальные концерты
  • спортивные соревнования и мероприятия
  • мероприятия по направлениям национального ремесленничества
  • театрально-зрелищные представления и национальные игры
  • мероприятия в туристических объектах и объектах культурного наследия.

Ознакомится с перечнем самых ярких событий наступающего года можно на сайтах "Узбектуризма", uzbekistan.travel, www.uzevent.com на русском, узбекском и английском языках.

Теги:
спорт, Туризм, Узбекистан



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