Календарь культурных событий на 2020 год впервые опубликован в Узбекистане

Сборник, в котором собраны самые знаковые общественные, культурные и спортивные мероприятия, подготовлен Государственным комитетом по туризму.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Госкомтуризма Узбекистана совместно с профильными ведомствами подготовил календарь культурно-развлекательных и массовых спортивных мероприятий на 2020 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Календарь содержит перечень как внутренних, так и международных мероприятий, проводимых на территории республики, с указанием их видов, места, сроках и организаторах.

В единый каталог событий включены

международные конференции, семинары

международные и национальные выставки и ярмарки

национальные инструментальные концерты

спортивные соревнования и мероприятия

мероприятия по направлениям национального ремесленничества

театрально-зрелищные представления и национальные игры

мероприятия в туристических объектах и объектах культурного наследия.

Ознакомится с перечнем самых ярких событий наступающего года можно на сайтах "Узбектуризма", uzbekistan.travel, www.uzevent.com на русском, узбекском и английском языках.