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Праздник Сабантуй в центральном парке Ташкента

Выбор россиян: Узбекистан стал одним из самых популярных турнаправлений в РФ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200104/13161101/Vybor-rossiyan-Uzbekistan-stal-odnim-iz-samykh-populyarnykh-turnapravleniy-v-RF.html

Специалисты провели исследование и выяснили, куда летят граждане России, чтобы переждать холодный период или какие страны настолько хороши, что туда не жалко поехать сразу на три недели.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Эксперты онлайн-сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все проданные авиабилеты из городов России за границу в период с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда туристы улетали на три недели и больше. Об этом РИА Новости сообщили в компании. 

Медресе Мири-Араб в Бухаре
© Sputnik / /Антон Курилкин
Центральная Азия выбрана регионом 2020 года для туристических поездок

Согласно результатам, Узбекистан занял вторую строчку в рейтинге самых популярных туристических направлений.

Кыргызстан, Казахстан и Армения также вошли в топ-10. Специалисты уточнили, что в эти страны "с большей долей вероятности едут не на зимовку, а просто "домой" или навестить родственников".

Первое место в рейтинге ожидаемо занял Тайланд, куда россияне едут, чтобы "перезимовать". Популярными направлениями для длительного путешествия также стали Вьетнам и Индия. Туда российские туристы отправляются минимум на месяц.

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Теги:
Туризм, россияне, Узбекистан



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