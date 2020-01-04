Выбор россиян: Узбекистан стал одним из самых популярных турнаправлений в РФ

Специалисты провели исследование и выяснили, куда летят граждане России, чтобы переждать холодный период или какие страны настолько хороши, что туда не жалко поехать сразу на три недели.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. Эксперты онлайн-сервиса путешествий Туту.ру проанализировали все проданные авиабилеты из городов России за границу в период с 1 декабря 2019 по 1 марта 2020 года и выбрали те направления, куда туристы улетали на три недели и больше. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

Согласно результатам, Узбекистан занял вторую строчку в рейтинге самых популярных туристических направлений.

Кыргызстан, Казахстан и Армения также вошли в топ-10. Специалисты уточнили, что в эти страны "с большей долей вероятности едут не на зимовку, а просто "домой" или навестить родственников".

Первое место в рейтинге ожидаемо занял Тайланд, куда россияне едут, чтобы "перезимовать". Популярными направлениями для длительного путешествия также стали Вьетнам и Индия. Туда российские туристы отправляются минимум на месяц.