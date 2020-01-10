Сколько туристов посетило Узбекистан за 2019 год - итоги

Согласно статистике, в 2019-м в республике побывало 6 748 500 туристов, тогда как в 2018 году этот показатель составил 5 346 200 человек.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. В бизнес-центре "Пойтахт" в Ташкенте при участии руководства Государственного комитета по развитию туризма 10 января состоялся брифинг по эффективности проведенных реформ в социально-экономической сфере в 2019-м и перспективным задачам на 2020 год, сообщает пресс-служба.

На мероприятии были представлены подробные статистические данные о туризме, а также информация о проделанной работе по продвижению отрасли и развитию отдельных видов туризма, транспортной инфраструктуры, работе с диаспорой за границей и привлечению инвестиций, развитию туристической инфраструктуры в регионах и работе с предпринимателями в 2019-м.

Согласно статистике, в 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, тогда как в 2018-м этот показатель составил 5 346 200 человек. Из них 51,3% - лица в возрасте 31-55 лет (52,1% в 2018 году), 20,2% - в возрасте 55 лет и старше (19,4% в 2018-м), 19,5% - в возрасте 19-30 лет (20,4% в 2018 году) и 9,1% - лица в возрасте 0-18 лет (8,1% в 2018-м).

Наибольшее количество туристов приехало из региона Центральной Азии – 5 764 500 человек. Из стран СНГ прибыло 495 600 туристов. Число посетителей из стран дальнего зарубежья составило 488 400 человек. Большинство туристов приехало из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Российской Федерации, Турции, Афганистана, Китая, Республики Корея и Индии.

Из них 81,8% прибыли в Узбекистан, чтобы навестить своих родных и друзей, а 15,5% - в целях отдыха. Удельный вес приехавших по другим причинам, включая лечение, покупки, участие в деловых встречах и в целях учебы, составил 2,7%. По итогам 2019 года, объем экспорта туристических услуг составил 1 313 032 долл. США (1 041 089 в 2018-м).

Общее количество средств размещений достигло 1 188 единиц, в составе которых 833 гостиницы, 214 хостелов и 141 другой вид подобных объектов. Уровень загрузки средств размещения в разрезе регионов: Республика Каракалпакстан - 62,6%, Андижанская область - 65,0%, Бухарская область - 96,6%, Джизакская область - 52,5%, Кашкадарьинская область - 61,0%, Навоийская область. - 74,3%, Наманганская область - 40,6%, Самаркандская область - 82,3%, Сырдарьинская область - 64,4%, Сурхандарьинская область - 68,8%, Ташкентская область - 76,1%, Ферганская область - 42,7%, Хорезмская область - 81,5%, город Ташкент - 85,7%.

Организованы визиты 160 представителей тридцати СМИ из США, Японии, Германии, Италии, Китая, Индонезии, России и других стран для масштабного продвижения туристического потенциала республики среди мирового сообщества.

Наряду с традиционными используются и современные методы пропаганды, в том числе на площади Сибуя в Токио (Япония) с 17 по 21 декабря 2019 года был показан видеоролик, демонстрирующий туристический потенциал Узбекистана.

Принимая во внимание значение различных общественно-культурных развлекательных мероприятий для привлечения туристов в Узбекистан, с прошлого года были организованы различные мероприятия с учетом специфики каждого региона.

В частности, проведены такие крупные мероприятия, как Первый Паломнический (Зиёрат) туристический форум (Бухарская область), Художественный фестиваль искусства "Бахши", Археологический форум (Сурхандарьинская область), "Игра богатырей" (Хорезмская область), авторалли "Муйнак", Музыкальный фестиваль "Стихия" (Республика Каракалпакстан), Туристическая ярмарка СНГ (Самаркандская область), Форум геотуризма, Гранатовый фестиваль (Кашкадарьинская область), Фестиваль электронной музыки, Гастрономический фестиваль, World Influencers Congress (Ташкент).

В рамках плана-мероприятий по развитию MICE-туризма, утвержденного Кабинетом министров, были изучены потенциальные объекты для проведения MICE-мероприятий в регионах, создан единый реестр и разработан каталог Meetings & Events Catalogue.

Кроме того, для координации подобных мероприятий в структуре комитета создается Конгрессно-выставочный центр. Реализуются 26 инвестиционных проектов на сумму 1,1 миллиарда долларов США, направленных на строительство гостиниц, санаториев, оздоровительных комплексов и спортивно-рекреационных зон.