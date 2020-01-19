Госкомтуризма констатировал нехватку гостиниц в Ташкенте

В настоящее время на территории республики работают 1 188 мест для размещения туристов, в том числе 833 гостиницы и 214 хостелов.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Spitnik. Уровень загрузки гостиниц в Ташкенте высок — 85,7%, средств размещения на сегодняшний день недостаточно. Данную информацию озвучило руководство Госкомтуризма на брифинге по итогам 2019-го года и планам на 2020-й, сообщает Nuz.uz.

Почти 86% для столицы — среднее значение. Во время фестивалей, визитов глав других государств, а также в пик туристического сезона показатель повышается.

Чтобы проблема была решена, к концу 2021 года в городе должны работать около 500 гостиниц с 13,5 тысячи номеров на 30 тысяч мест — это предусмотрено концепцией развития туризма. Для строительства приглашаются иностранные и отечественные инвесторы, которые могут воспользоваться льготами.

По данным Госкомтуризма в 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, из них 5 764 500 человек — из других центральноазиатских государств, 495 600 — из стран СНГ, 488 400 — из стран дальнего зарубежья.

Для сравнения: в 2018 году в Узбекистане побывали 5 346 200 иностранцев.

В настоящее время на территории республики работают 1 188 мест для размещения туристов, в том числе 833 гостиницы, 214 хостелов.