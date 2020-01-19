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Госкомтуризма констатировал нехватку гостиниц в Ташкенте

© Flickr / Wei-Te Wong
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200119/13252335/Goskomturizma-konstatiroval-nekhvatku-gostinits-v-Tashkente-i-Bukharskoy-oblasti.html

В настоящее время на территории республики работают 1 188 мест для размещения туристов, в том числе 833 гостиницы и 214 хостелов.

ТАШКЕНТ, 19 янв — Spitnik. Уровень загрузки гостиниц в Ташкенте высок — 85,7%, средств размещения на сегодняшний день недостаточно. Данную информацию озвучило руководство Госкомтуризма на брифинге по итогам 2019-го года и планам на 2020-й, сообщает Nuz.uz.

В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott
Spot.uz
В Ташкенте откроется первая гостиница Courtyard от Marriott
Почти 86% для столицы — среднее значение. Во время фестивалей, визитов глав других государств, а также в пик туристического сезона показатель повышается.

Чтобы проблема была решена, к концу 2021 года в городе должны работать около 500 гостиниц с 13,5 тысячи номеров на 30 тысяч мест — это предусмотрено концепцией развития туризма. Для строительства приглашаются иностранные и отечественные инвесторы, которые могут воспользоваться льготами.

По данным Госкомтуризма в 2019 году Узбекистан посетили 6 748 500 туристов, из них 5 764 500 человек — из других центральноазиатских государств, 495 600 — из стран СНГ, 488 400 — из стран дальнего зарубежья. 

Для сравнения: в 2018 году в Узбекистане побывали 5 346 200 иностранцев.

В настоящее время на территории республики работают 1 188 мест для размещения туристов, в том числе 833 гостиницы, 214 хостелов.

Теги:
Госкомтуризм, гостиница, туристы, Узбекистан, Бухара, Ташкент, Туризм



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