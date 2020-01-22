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Молодой человек покупает билет в кассе международного аэропорта

Сервис по продаже билетов выяснил, сколько стоит идеальное путешествие

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200122/13282695/Servis-po-prodazhe-biletov-vyyasnil-skolko-stoit-idealnoe-puteshestvie.html

Идеальный отпуск должен быть больше похож на невероятное приключение и авантюру, считают путешественники из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Туристический поисковик Aviasales.uz опросил 5 тысяч путешественников из Узбекистана и узнал, какой бюджет необходим для идеального отпуска. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба компании.

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Удивительно, что при возможности выбора, треть узбекистанцев остановилась на цифре в 780 тысяч сумов.

По словам путешественников, подобной суммы вполне хватит на небольшие траты, а идеальный отпуск должен быть больше похож на невероятное приключение и авантюру.

Туристы предлагают активно пользоваться автостопом, каучсерфингом и знакомиться с новыми людьми.




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