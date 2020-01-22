Сервис по продаже билетов выяснил, сколько стоит идеальное путешествие

Идеальный отпуск должен быть больше похож на невероятное приключение и авантюру, считают путешественники из Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Туристический поисковик Aviasales.uz опросил 5 тысяч путешественников из Узбекистана и узнал, какой бюджет необходим для идеального отпуска. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба компании.

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Удивительно, что при возможности выбора, треть узбекистанцев остановилась на цифре в 780 тысяч сумов.

По словам путешественников, подобной суммы вполне хватит на небольшие траты, а идеальный отпуск должен быть больше похож на невероятное приключение и авантюру.

Туристы предлагают активно пользоваться автостопом, каучсерфингом и знакомиться с новыми людьми.