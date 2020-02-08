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Железная дорога Узбекистана

Скоростные поезда свяжут столицу с горными регионами Ташобласти

© Flickr / Ramón
Туризм
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/tourism/20200208/13416116/Skorostnye-poezda-svyazhut-stolitsu-s-gornymi-regionami-Tashoblasti.html

Ведутся переговоры с ведущими заводами по производству пассажирских вагонов КНР, России, Швейцарии и Южной Кореи. Цель переговоров – закуп новых современных и комфортабельных электро- и дизельных поездов для пассажироперевозок.

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" начала реализацию очередного проекта по привлечению иностранных путешественников и развитию внутреннего туризма в живописные горные края Бостанлыкского района Ташкентской области.

Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции
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Об этом сообщается на сайте АО. Скоростные поезда планируется запустить со столичного железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный".

Будут также внедрены турникеты, по которым вход на вокзал будет осуществляться не только по бумажным и электронным билетам, но также и по QR-коду. Количество рейсов по данному маршруту будет увеличено.

"Кроме того, в настоящее время ведутся переговоры с ведущими заводами по производству пассажирских вагонов КНР, России, Швейцарии и Южной Кореи. Цель переговоров – закуп новых современных и комфортабельных электро- и дизельных поездов для пассажироперевозок. Изучаются экономические и технические аспекты, другие важные показатели, а также условия приобретения подвижных составов", – рассказали в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

В настоящее время модернизируется существующая система электронной продажи железнодорожных билетов Е-ticket. Она была запущена в сентябре 2019 года и позволила предоставить клиентам более широкий спектр функций, таких как возврат билета и выбор места.

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Кроме того, были разработаны мобильные приложения для электронной продажи железнодорожных билетов Е-ticket для телефонов, работающих на платформах IOS и Android.

Сейчас в стадии разработки находится интеграция системы покупки электронных железнодорожных билетов с международными платежными системами, такими как Master Card, Visa, Maestro, Union Pay и Ameriсan Express.

Теги:
Узбекистан, Ташкентская область, Поезд, Узбекистон темир йуллари



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