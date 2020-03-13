В Узбекистане на Навруз предлагают ввести пять выходных дней

Такие меры предлагает Госкомтуризм республики для того, чтобы увеличить внутренний турпоток и компенсировать недостаток въездных туристов.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik, Мария Науменко. Государственный комитет по развитию туризму Узбекистана предложил предоставить гражданам страны дополнительные пять выходных дней во время республиканских праздников, таких как Навруз и День независимости. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель председателя комитета Улугбек Азамов.

"Правительством создан специализированный штаб, который прорабатывают антикризисные меры по минимизации влияния нынешней ситуации с коронавирусом на сферу туризма Узбекистана. Так как въездной туризм сейчас ограничен, уделяется внимание наращиванию внутреннего турпотока.Госкомтуризма предложил устроить неделю каникул, когда наши граждане смогут посещать исторические города Узбекистана. У нас уже была такая практика в 2017 году в рамках празднования Навруза", - сказал Азамов.

По его словам, также в "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги") и "Узбекистон хаво йуллари" (Национальная авиакомпания Uzbekistan Airways) рассматривают возможность ввести скидки на билеты для граждан республики, а также льготные тарифы на проживание в местных гостиницах.

Кроме того, власти Узбекистана хотят провести в Ташкенте саммит с представителями центрально-азиатских стран и обсудить увеличение межрегионального турпотока.

"Мы хотим, чтобы те турпотоки, которые шли в Китай из России, были перенаправлены в Узбекистан. Ситуация в наших странах достаточно стабильная, что позволит нам компенсировать потери, связанные с другими иностранными государствами. Мы друг друга можем поддержать", — считает зампред Госкомтуризма.

Специалисты предлагают организовать налоговые каникулы для туроператоров и заморозить кредиты тех предприятий, которые вложили средства в гостиничный бизнес.

Случаи инфицирования коронавирусом выявлены более чем в 110 странах. По последним данным в мире заразились около 134 тысяч человек, более 5 тысяч скончалось.

В Узбекистане на 13 марта не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Однако власти республики все-таки перенесли сроки проведения некоторых мероприятий с участием иностранцев, среди них: Инвестиционный форум и Неделя зиёрат туризма (паломничество по святым местам страны).