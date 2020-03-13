В Узбекистане на Навруз предлагают ввести пять выходных дней

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik, Мария Науменко. Государственный комитет по развитию туризму Узбекистана предложил предоставить гражданам страны дополнительные пять выходных дней во время республиканских праздников, таких как Навруз и День независимости. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан заместитель председателя комитета Улугбек Азамов.
"Правительством создан специализированный штаб, который прорабатывают антикризисные меры по минимизации влияния нынешней ситуации с коронавирусом на сферу туризма Узбекистана. Так как въездной туризм сейчас ограничен, уделяется внимание наращиванию внутреннего турпотока.Госкомтуризма предложил устроить неделю каникул, когда наши граждане смогут посещать исторические города Узбекистана. У нас уже была такая практика в 2017 году в рамках празднования Навруза", - сказал Азамов.
Кроме того, власти Узбекистана хотят провести в Ташкенте саммит с представителями центрально-азиатских стран и обсудить увеличение межрегионального турпотока.
"Мы хотим, чтобы те турпотоки, которые шли в Китай из России, были перенаправлены в Узбекистан. Ситуация в наших странах достаточно стабильная, что позволит нам компенсировать потери, связанные с другими иностранными государствами. Мы друг друга можем поддержать", — считает зампред Госкомтуризма.
Специалисты предлагают организовать налоговые каникулы для туроператоров и заморозить кредиты тех предприятий, которые вложили средства в гостиничный бизнес.
В Узбекистане на 13 марта не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19. Однако власти республики все-таки перенесли сроки проведения некоторых мероприятий с участием иностранцев, среди них: Инвестиционный форум и Неделя зиёрат туризма (паломничество по святым местам страны).