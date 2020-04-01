Осложнения от коронавируса — чем лечить узбекский турбизнес

Эпидемия ударила по мировой экономике, в том числе по туризму. В Узбекистане в самом разгаре весна, а на улицах нет ни одного путешественника. Однако настанет день, когда COVID-19 отступит и границы откроются, потому составлять план дальнейших действий нужно уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Пандемия коронавируса, из-за которой туризм в Узбекистане, как и во многих других странах, встал на паузу, дает время подумать над развитием индустрии отдыха и путешествий и понять, что ее "убивает". Такое мнение высказал директор Департамента по развитию туризма Бухарской области Сухробжон Бобокалонов.

Узбекистан в последние годы предлагает все больше возможностей для гостей страны, отметил чиновник. Однако есть ряд важных аспектов, которые мешают сфере туризма в республике развиваться еще более стремительно. Среди них — высокая стоимость туров и непрофессионализм участников рынка.

Сухробжон Бобокалонов работает в сфере туризма с 2002 года. До того как возглавить департамент, он работал гидом-переводчиком, изучил специфику ресторанного и гостиничного бизнеса. Его мнения основываются на личном опыте.

По словам Бобокалонова, сегодня отрасль испытывает дефицит не только профессиональных кадров, но и профессионального подхода в принципе. Например, не в полной мере используется одно из самых ярких качеств узбекского народа — гостеприимство. Это может быть связано с тем, что в сферу приходят люди извне, считает чиновник.

"Они знают, что сейчас здесь выгодно, вкладывают свои деньги, а потом просто ждут прибыли. При этом обслуживанию порой не уделяют никакого внимания. И это убивает туризм", — говорит Бобокалонов.

Не способствуют привлечению туристов, на его взгляд, и высокие цены на турпакеты. Узбекистан далеко не каждому доступен из-за дорогого перелета, а стоимость одного номера, к примеру, в Бухаре может достигать 100 долларов. Для сравнения: двухместный номер с услугой "все включено" в Турции, Малайзии или Таиланде в среднем обходится в 80 долларов.

Сегодня мировой туризм страдает от коронавируса. В Узбекистане в самом разгаре весна, а на улице нет ни одного путешественника. Гостиницы распустили персонал и вместе со всей страной ушли на карантин.

"Не будь коронавируса, на турпоток повлиял бы НДС, из-за которого представители отрасли вынуждены повышать стоимость турпакета. Из-за этого наше направление становится еще дороже. Турция, Дубай, Греция, страны Северной Африки предлагают недельный отпуск с перелетом туда-обратно и услугой "все включено" за 500 долларов. У нас же турист должен потратить минимум две тысячи. Прибавьте к этому еще 15-процентный НДС — получается приличная сумма. Такими ценами мы отталкиваем туристов", — считает эксперт.

К этому вопросу можно и нужно подходить по-другому, думает он, и государство должно пойти навстречу бизнесу. Когда страна открылась и граждане более ста государств могут приехать по безвизовому или упрощенному визовому режиму, для этого самое подходящее время.

"Пока туристическая отрасль в нашей экономике занимает небольшое место. Нам надо развивать ее, заниматься инфраструктурой, построить хорошие дороги, большие гостиницы, открыть рестораны разных кухонь", — уверен он.

По мнению эксперта, страна должна развивать рынок частных авиаперевозок и договариваться с действующими авиакомпаниями о скидках в период межсезонья. Взамен правительство может предоставить авиаперевозчикам льготы и привилегии, которые должны пойти на скидки при перелетах.

"Это во многом позволит удешевить маршрут, и туризм перестанет зависеть от сезона. Отзовутся и гостиницы, которым больше незачем будет задирать цены на проживание. Минимальным турпакетом мы привлечем туристов, а они будут тратить здесь свои деньги. С этого мы возьмем и НДС, и другую прибыль. Доходы в экономику будут поступать круглогодично. Думаю, такой подход будет грамотным", — подытожил эксперт.