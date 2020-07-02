Россиянам не на что путешествовать: результаты опроса

Больше всего, по данным сервиса, покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Белоруссию, есть также Турция, Германия и Чехия на конец лета.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил, готовы ли тратить путешественники накопления на отпуск.

В опросе приняли участие 3 тысячи респондентов. Каждый второй посетовал, что отпуск планировать не на что: накоплений нет, все потрачено.

Каждый пятый ответил, что его сбережений хватит "разве что только на поездки по области". У 15% с накоплениями все хорошо, путешественники просто ждут, когда откроется нужное направление, а 4% уже потратили заначку: купили билет или забронировали тур.

Итак, разбивка по ответам на вопрос "Откладывали ли вы деньги на отпуск после карантина?":

51% — какой отпуск? Все накопления потрачены;

19% — денег в этот сезон мне хватит разве что только на поездки по области;

15% — да, лежат, ждут своего часа. Жду, когда откроется нужное мне направление;

8% — моя зарплата позволяет мне бронировать билеты, покупать туры без накоплений;

4% — да, уже потратил на билеты и забронировал отель;

3% — планирую взять кредит на отпуск.

На прошлой неделе, после отмены режима самоизоляции в Москве наблюдался резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований увеличилось в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Жители Москвы активно стали покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

В целом отмечается высокий спрос на все виды билетов. Если во второй половине мая было зафиксировано оживление на рынке авиа (в основном, на внутренних рейсах), то в июне заметно увеличение количества купленных авиабилетов за рубеж. Больше всего, по данным сервиса, покупают билеты в Узбекистан, Молдавию, Армению и Белоруссию, есть также Турция, Германия и Чехия на конец лета.